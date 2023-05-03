«إس كيه أون» تطور مواد بطاريات السيارات الكهربائية بالتعاون مع شركة أمريكية

أعلنت شركة إس كيه أون (SK On) الكورية المصنعة للبطاريات اليوم الأربعاء أنها وقعت اتفاقية مع شركة جرافيت أمريكية لتطوير مواد أنود تستخدم في البطاريات في محاولة لتعزيز مصادرها من المواد الخام، بحسب وكالة يونهاب.

وقعت اتفاقية التطوير المشتركة من قبل ويست ووتر ريسورسز وهي تدعو الشركتين للعمل معا لتطوير مواد أنود عالية الأداء مصممة لبطاريات إس كيه أون، وفقا لما صرحت به وحدة تصنيع البطاريات الكورية التابعة لمجموعة إس كيه.

يعد الأنود واحدا من المكونات الرئيسية لبطاريات السيارات الكهربائية التي تحدد عمر البطارية، وسرعة الشحن، وكثافة الطاقة.

كما أن الجرافيت هو المادة الأولية الأكثر استخداما لبطاريات الليثيوم أيون التجارية.

الأنودات هي أحد المكونات الرئيسية لبطاريات السيارات الكهربائية (EV) التي تحدد عمر البطارية وسرعة الشحن وكثافة الطاقة. الجرافيت هو المادة الخام الأكثر استخدامًا لبطاريات الليثيوم أيون التجارية.

في حالة أسفر المشروع عن نتائج إيجابية، ستنظر إس كيه أون في الحصول على مواد الأنود من ويست ووتر ريسورسز للاستخدام في منشآتها لتصنيع البطاريات في الولايات المتحدة، وفقا لها.

تدير إس كيه أون مصنعين لبطاريات السيارات الكهربائية في كوميرك بجورجيا وتبني مصنعين آخرين في كنتاكي وآخر في تينيسي في إطار مشروع مشترك مع فورد موتور.

وتبني ويست وتر (Westwater ) التي تقع في كولورادو مصنعا لمعالجة الجرافيت في ألاباما، بهدف إنتاج 7,500 طن متري من الغرافيت المكرر سنويا. وتمتلك الشركة حقوقا معدنية لاكتشاف والتعدين المحتمل لرواسب غرافيت على مساحة 42 ألف فدان في الولاية نفسها.

تساعد الشراكة إس كيه أون على تعزيز مصادرها للمواد الخام في أمريكا الشمالية للتأهل لشروط قانون أمريكي جديد يمنح إعفاءات ضريبية وإعانات للمركبات الكهربائية محلية الصنع.