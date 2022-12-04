«إس بي أي كابيتال» تدير محفظة بقيمة 350 مليون دولار.. وتستهدف مضاعفة استثماراتها بمصر خلال 3 أعوام

قال أحمد العرابي شريك بشركة إس بي أي كابيتال ، إن الشركة تدير محفظة بقيمة 350 مليون دولار، مشيرا إلى أن تركيزها الأساسي ينصب على دول شمال أفريقيا.

وأضاف أن الشركة ضخت استثمارات في السوق المصرية بقيمة 90 مليون دولار، منوها بأنها تستهدف مضاعفة تلك الاستثمارات خلال الثلاثة أعوام المقبلة.

وأشار العرابي خلال مؤتمر الرؤساء التنفيذيين الثامن CEOs Though والذي تنظمه شركة «المال جى تى إم» اليوم، إلى أن مصر شهدت طفرة كبرى في الاستثمار خلال الفترة من 2017 إلى 2019 وكان هناك وضوح في الرؤية مع الحسم في اتخاذ القرارات من ناحية الإصلاحات الاقتصادية.

وتابع: إنه بسبب تداعيات كورونا بالإضافة إلى الحرب الروسية الأوكرانية وغياب موارد الدولار الصورة أصبحت غير واضحة.

وأكد أن المطلوب خلال الفترة الحالية هو سرعة اتخاذ القرار ووضوح الفجوة التمويلية.

ولفت إلى أن التعليم والصحة من القطاعات الواعدة وحجم رأس المال المطلوب فيهما كبير ولكن العائد الناتج عنهما أعلي من القطاعات الأخرى.

وتأتى النسخة الثامنة من مؤتمر الرؤساء التنفيذيين بمشاركة متنوعة وتنعقد تحت عنوان «عام التحديات الكبرى».

ويكتسب المؤتمر أهميته هذا العام من توقيت انعقاده، بعد فترة زخم ونشاط حكومى لافت لدعم أصحاب الأعمال، وتيسير مشاركة القطاع الخاص فى التنمية الاقتصادية، وهو ما ظهر فى المؤتمر الاقتصادى الذى انعقد منذ شهر تقريبا برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، فضلا عن مؤتمر قمة المناخ العالمي، والذى شهد توقيع اتفاقيات تجاوزت قيمتها مئات المليارات من الدولارات.