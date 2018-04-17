إس إيه بي تطلق خطة استثمارية في مصر‎

المال ـ خاص:أعلنت اليوم شركة "SAP"، عملاقة برمجيات الأعمال العالمية، عن خطة استثمارية لتحفيز تطوير المدن الذكية ودعم التحوّل الرقمي في المجالات الإقتصادية، الإجتماعية والبيئية بكافة أنحاء البلاد، في إطار رؤية مصر للعام 2030، وفقاً للعضو المنتدب للشركة في مصر، هدى منصور. وقالت منصور، التي عُيّنت حد

المال ـ خاص:

أعلنت اليوم شركة “SAP”، عملاقة برمجيات الأعمال العالمية، عن خطة استثمارية لتحفيز تطوير المدن الذكية ودعم التحوّل الرقمي في المجالات الإقتصادية، الإجتماعية والبيئية بكافة أنحاء البلاد، في إطار رؤية مصر للعام 2030، وفقاً للعضو المنتدب للشركة في مصر، هدى منصور.

وقالت منصور، التي عُيّنت حديثاً في منصب العضو المنتدب لشركة “SAP” في مصر، “إن خطة النمو التي وضعتها الشركة في البلاد تتبنى أفضل الممارسات العالمية بهدف دعم رؤية مصر الإقتصادية 2030، في ضوء قدرة التحوّل الرقمي على دفع عجلات النمو الإقتصادي وخلق فرص العمل وتعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية.

وأكدت منصور، أنه بوسع التحول الرقمي أن يمكن الشركات والمؤسسات من بناء نماذج أعمال رقمية، بالإضافة إلي تطوير المواهب ودعم إبتكارات الأعمال في مجالات تكنولوجية متطورة، مثل الذكاء الإصطناعي، تعلّم الآلات، البلوك تشين وإنترنت الأشياء”.

وأضافت: “نعتزم تعيين مسؤولين تنفيذيين كباراً، وتوسيع منظومتنا من شركاء التوزيع، وتوسيع قاعدة حلول تطبيقات الأعمال في 25 قطاعً و12 مجال عمل مختلفاً في السوق المصرية. في حين سيواصل معهد “SAP” للتدريب والتطوير توسيع علاقات الشراكة التعليمية في الجمهورية دعماً لتنمية المهارات الرقمية لدى الشباب، وتعزيزاً لأعمال الشركات الناشئة وأصحاب المشروعات والمبادرات الريادية”.

وأكدت منصور إلتزامها بدعم تنوع المواهب والشمولية لدى الشباب، ويأتي تعيينها في هذا المنصب الرفيع انسجاماً مع برامج “SAP” العالمية العديدة والتي تدعم تمكين المرأة في العمل، مثل برنامج “شبكة سيدات الأعمال”، وبرنامج “تسريع التميز لدى القيادات النسائية”.

وتعمل منصور، وهي عضو في فريق قيادة “SAP” في الشرق الأوسط، تحت قيادة جرجي عبود، النائب الأول للرئيس والمدير العام للشركة بجنوب منطقة الشرق الأوسط، والذي أشار إلى وقوع مصر في قلب مسيرة التحول الرقمي الإقليمية بمنطقة الشرق الأوسط، مؤكداً أن “خطتنا الإستثمارية تدعم الشركات والمؤسسات المصرية من جميع الأحجام والقطاعات في مسيرتها للتحول الرقمي”، وقال: “تحمل هدى منصور في جعبتها مجموعة لا نظير لها من المؤهلات والخبرات، وهي إمرأة مصرية تتمتع بقدرات وخبرات قيادية بارزة إكتسبتها من عملها في عدد من الشركات العالمية في أوروبا والشرق الأوسط”.

يُذكر أن منصور شغلت في السابق منصب رئيس العمليات في “إس إيه بي” بدولة الإمارات وسلطنة عُمان، حيث عملت راعياً تنفيذياً للمبادرات الرئيسية لدى الشركة، لا سيما معرض إكسبو 2020 دبي، وتحظى بما يزيد على 19 عاماً من الخبرة العالمية في شركات متعددة الجنسيات، كما أنها تحمل درجة بكالوريوس في الهندسة من جامعة الإسكندرية وماجستير إدارة الأعمال من جامعة ماستريخت للإدارة.