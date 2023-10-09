«إس إم إيه كونسالتنج» تفتتح فرعاً جديداً في السوق السعودية العام المقبل

تتولى «إس إم إيه كونسالتنج» للاستشارات عددا من الملفات المهمة حاليا فى مقدمتها مشروعا لتوطين صناعة الغذاء بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، وكذلك تقديم الاستشارات لشركة أوروبية ترغب فى الاستثمار فى مجال الشحن واللوجيستيات فى مصر، وكذلك العمل على إطلاق شركة جديدة فى مجال الخدمات المالية غير المصرفية.

كشفت ذلك قيادات الشركة الدكتور محمد البنا، شريك ومدير قطاع اللوجيستيات، والنقل الدولى فى الشركة، والمهندسة خلود محمود مسؤولة التسويق الإقليمى -نيابة عن الدكتورة هبه نبيل مديرة قطاع التسويق بشركة اس ام ايه كونسالتنج-، فى حوار مع «المال» تطرقا خلاله إلى خطة توسيع حجم الأعمال بالسوق السعودية العام المقبل، ودراسة دخول السوق الإماراتية، وخطة الشركة للطرح بالبورصة المصرية، والدول التى تستقبل خدمات الشركة.

بداية تطرق البنا إلى نشأة اس ام ايه كونسالتنج، وهى شركة ذات مسؤولية محدودة، مؤسسة فى مصر، غير مطروحة بالبورصة المصرية، ومرخصة من الهيئة العامة للاستثمار، كانت تستهدف لدى تأسيسها الشركات الناشئة والصغيرة، ثم تحولت عقب ذلك إلى الشركات المتوسطة والكبيرة، وكانت من أفضل القرارات التى اتخذتها الشركة مما ساهم فى سرعة نمو أعمالها.

وبدأت الشركة فى ممارسة نشاطها فى مصر منذ عام 2015، وفى 2019 بالمملكة العربية السعودية، من خلال ارتباطات مع عملاء وشراكات وأنشطة تجارية.

كما تخدم عملاء فى أوروبا وآسيا ومنطقة الخليج، ليصل عدد الدول التى تعمل بها حاليا نحو 30 دولة، منهم عملاء من الخارج ترغب العمل فى مصر، والعكس، أو عملاء خارجيين مهتمين باستثمارات خارجية أيضا.

وتقدم «إس إم إيه كونسالتنج» حزمة من الخدمات تشمل دراسات أسواق، وأخرى إدارية واستثمارية، ودراسات جدوى، وإعادة هيكلة، وخدمات نقل وخدمات لوجيستية، واستشارات لخدمات النقل الدولى، والتخطيط المالى، وتقديم خدمات استشارية لادارة الامتيازات التجارية «الفرانشايز».

وقال البنا إن من أبرز الدول التى تعمل بها الشركة بريطانيا، البرازيل، الأرجنتين، الإمارات، الكويت، تونس، إسبانيا، تايون، سريلانكا، موزمبيق، نيجيريا، كينيا، الأردن، كندا، هولندا، قطر، الجزائر، وبينما تستحوذ «مصر» على الحصة الأكبر من عملاء الشركة ومشروعاتها فيما تستحوذ السعودية على ما لا يقل عن %15 من حجم نشاط الشركة، لافتا إلى أنها نسبة مازالت ضعيفة، لا تتوافق مع إمكانيات وطموحات الشركة أو أهمية سوق دولة شقيقة فى حجم المملكة ، موضحا أن« اس ام ايه كونسالتنج» تخطط لتدشين مقر بكل من المملكة العربية السعودية، والإمارات.

وكشف عن أن الشركة تتفاوض حاليا مع شركات سعودية لتقديم خدماتها لأربع مشروعات ضخمة، حيث يتيح التعاقد عليها زيادة حصة الشركة من المشروعات فى السوق السعودية العام المقبل.

ولفت إلى أن الشركة قدمت مؤخرا استشاراتها لشركة خدمات مالية غير مصرفية من دولة التشيك لديها صندوق استثمار فى 7 دول حول العالم، منها الفلبين، والهند، والصين، لتأسيس شركة خدمات مالية فى مصر، وكذلك دعم تلك الشركة فى استثمارات أخرى فى نيجيريا.

وذكر أن «اس ام ايه كونسالتنج» تقدم خدماتها لعدة شركات فى الداخل والخارج أبرزها فيركيم مصر للأسمدة، وبولى سيرف للأسمدة، وأبو زعبل للأسمدة ، وشركات أخرى تعمل بموسم الرياض ، مجموعة الشركات العربية بالكويت ، وأى ان تى بتايوان وشركات عديدة اخري.

ومن أهم الجهات التى عملت معها «اس ام ايه كونسالتنج » سفارة الأرجنتين فى مصر، وشركة جبال للتنمية المستدامة فى قطاع الزراعة، والشركات الناشئة فى مجال الذكاء الاصطناعى، والمؤسسات غير الهادفة للربح ، وfuture fit للأنشطة الرياضية فى الإمارات.

وأشار إلى أن «اس ام ايه كونسالتنج» هى الشركة الوحيدة فى السعودية، والرابعة فى مصر الحاصلة على رخصة ريادة الأعمال وفقا للمعايير الألمانية، والتى تقوم بتقديم استشاراتها للشركات المبتدئة.

وأكد أن الشركة ليست لديها نية للطرح فى البورصة المصرية فى الخطة قصيرة المدى لعدم احتياجها لتمويلات خلال هذه الفترة، مشيرا إلى أن الشركة ليس لديها ولا تسعى لأى تسهيلات ائتمانية أو بنكية فى تلك المرحلة.

وذكر البنا أن «اس ام ايه كونسالتنج» كانت من أوائل الشركات التى تقوم بتنفيذ دراسة الجدوى لأول ميناء جاف يملكه القطاع الخاص فى مصر، وقبل ذلك كان يتم إسناد الأمر للشركات الأجنبية، كما تقوم أيضا بعملية إعادة هيكلة لعديد من الشركات التى تعمل فى مجال النقل البري.

وألقى الضوء على ما نفذته الشركة والتى شملت ملف إعادة الإعمار فى ليبيا، وسوريا، والعراق من خلال التعاون مع أحد المنظمات التابعة لجامعة الدول العربية، وقدمت خدماتها لدراسة الاستثمار لمشروع ضخم فى قطاع التنقيب عن الغاز والبترول فى ليبيا، لشركة EIGER ايجر الليبية والذى تقوم على تنفيذه شركة بالشراكة مع مجموعة من المستثمرين الأجانب.

و قالت المهندسة خلود محمود مسؤولة التسويق الإقليمى بشركة «اس ام ايه كونسالتنج» إن الشركة لديها خبرة فى تقديم الخدمات الاستشارية والتشبيك بين الشركات المصرية والأجنبية، لإبرام شراكات تجارية واستثمارية من خلال المشاركة فى المعارض الدولية.

وأضافات ان الفترة الأخيرة شهدت اهتمامات ومساهمات كبيرة من « اس ام ايه كونسالتنج » فى المعارض الدولية مثل مصر للطاقة Egypt Energy حيث كانت هى الشريك الاستشارى الرسمى للمعرض للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة لعام 2022، وكذلك معرض بيزنكس للامتياز التجارى 2022 حيث تفردت اس ام ايه كونسالتنج بخبراتها الاستشارية فى مجال إدارة الامتياز التجاري.

وكذلك شاركت بمعرض إفريقيا للتصنيع الغذائى 2023 ، ومعرض صحارى الذى عقد خلال الفترة من 10 إلى 12 سبتمبر الماضى، وكانت اس ام ايه كونسالتنج هى الشريك الاستشارى الرسمى للمعرض وقدمت للمؤتمر دراسة عن الاستثمارات فى مجال الأسمدة فى مصر وإفريقيا حيث ناقش الحضور من دول مثل مصر والسعودية وروسيا وفرنسا مخرجات الدراسة وأبدوا استحسانهم للنتائج.

ولفتت إلى أن أبرز الملفات التى كانت« اس ام ايه كونسالتنج» توليها اهتماما خاصا وترغب بالاضطلاع بدورا هاما من خلالها توطين الصناعة، وهو ما تم بالفعل عرضه فى مؤتمر إفريقيا للتصنيع الغذائى أبريل الماضى حيث لعبت دور الشريك الاستشارى الرسمى للمعرض.

وألقت الضوء خلال كلمتها بالمؤتمر على الفرص الاستثمارية الضخمة التى يمكن تنفيذها حال توطين صناعة مكونات الغذاء فى مصر.

وتعتمد مصر على الاستيراد بشكل كلى فى معظم مكونات تصنيع الغذاء، وتتركز النسبة الأكبر من وارداتها فى الأغذية، رغم أنها دولة زراعية فى المقام الأول و%24 من العاملين فى سوق العمل بمصر يتركزون فى قطاع الاغذية والصناعات المكملة له.

وحول مؤتمر ومعرض صحارى الذى تم عقده خلال الفترة من 10 إلى 12 سبتمبر الماضى، قال البنا إن «اس ام ايه كونسالتنج» تلعب عدة أدوار خلال المؤتمر تشمل التشبيك بين المستثمرين المحليين والأجانب على صعيد فرص الاستحواذ، والتشارك وتوريد المنتجات والخدمات، وإلقاء الضوء على خدمات الشركات العارضة دعما منها لأنشطة المعرض.

كما ذكر البنا أنه عقب معرض إفريقيا للتصنيع الغذائى تعاقدت اس ام ايه كونسالتنج مع شركتين حكوميتين لتقديم دراسات الجدوى اللازمة لمشروعات تخص توطين تلك الصناعة والأعلاف، والمستخلصات النباتية، عبر استيراد التكنولوجيا اللازمة للتصنيع من شركات أوروبية.

ولفت إلى أن المشروعات السابق ذكرها تم تأسيسها بشراكة بين القطاعين العام والخاص، وأنه يجرى حاليا التفاوض مع 4 شركات أوروبية من فرنسا وإنجلترا وإسبانيا، لتوريد التكنولوجيا اللازمة لعملية التصنيع.

وذكر أن هناك مجموعة بنوك محلية وأجنبية أبدت استعدادها لتمويل تلك المشروعات إلا أن هناك حزمة من التحديات تواجه تلك النوعية أبرزها شح المعروض من العملة الأجنبية، وعدم استقرار سعر الصرف، وهو ما يؤثر على التقييم الاقتصادى للمشروعات، وإعادة النظر فى دراسة الجدوى الاقتصادية الخاصة بها وفقا للمتغيرات فى هذا الصدد.

وتابع أنه من بين القطاعات التى قدمت الشركة خدماتها ما يتعلق بالامتيازات التجارية (الفرانشايز)، وفى هذا الصدد تم عقد شراكة بين شركة مطاعم Yagoos F.c من الأردن، لمنح العلامة التجارية لمستثمرين حول العالم.

وأضاف أن دعم شركة «اس ام ايه كونسالتينج» لم يشمل فقط مجال الأغذية فى نشاطات الامتيازات التجارية ، بل امتد الى عدة مجالات منها فى قطاع الملابس حيث وضعت دراسة الجدوى لشركة إيرلندية لمنح حق استغلال علامتها التجارية لأخرى فى السوق المحلية.

وحول الصفقات المستقبلية قال البنا إن «اس ام ايه كونسالتنج» تتواصل حاليا مع شركات نقل ولوجيستيات ترغب العمل فى مصر لتقديم الاستشارات الاقتصادية لمشروعاتها.

وأوضح أنه تم تنفيذ شراكات مع أطراف غير مصرية لتأجير مخازن خارج الموانئ من شركات محلية، لتقديم حزمة متكاملة من الخدمات اللوجيستية الجمركية، وغير الجمركية المتطورة والتى توفر فى التكلفة والوقت.

وأشار إلى أن «اس ام ايه كونسالتنج» تواصلت مع الشركات محلية تابعة للقطاع الخاص، وأخرى حكومية ترغب فى تأخير مخازنها، وبالفعل تقوم« اس ام » بعرضها حاليا على المستثمرين الأجانب، موضحا أن هناك تحركات فعلية فى 3 صفقات فى هذا الصدد يتوقع تنفيذها قريبا.

وأكد أن تحركات الحكومة فى قطاع النقل واللوجيستيات عبر إعلان طرح شركة للموانئ فى البورصة يدعم استثمارات هذا القطاع بقوة .

وكشف عن أن «اس ام ايه كونسالتنج» لديها شراكات بدرجات متفاوتة مع عدة جهات منها شركة أيبيس كونسالتانسى IBIS Consultancy وهى أحد أقوى شركات الاستشارات الإدارية الإنجليزية حيث تمثل “اس ام ايه” حليفها الإقليمى فى العديد من المشروعات الاستراتيجية،وكذلك شركة أى ماكسيم IMAXIM كشريك تقنى لدعم المشروعات التكنولوجية بالمملكة العربية السعودية، وأخرى مع رابيد كونسالتانسى Rapid Consultancy بالإمارات ونشاطها فى مجال التنمية المستدامة لدعم حوكمة الشركات ، وشركة قناة السويس للملاحة والخدمات اللوجيستية.

وأكد أن الشركة تهدف حاليا إلى تطوير خدماتها، وجذب عملاء جدد، فى ظل نظرة إيجابية للسوق المصرية المليئة بالفرص، وتمتعها ببيئة خصبة للاستثمار بدعم الهبوط الحاد لسعر العملة، وانعكاسه على سعر الأصول المصرية بالنسبة للمستثمرين الأجانب.

وأشار إلى أن أحد القطاعات التى ترى الشركة فرصاً قوية للاستثمار بها الفترة المقبلة قطاع البنية التحتية، والخدمات اللوجيستية فى المملكة العربية السعودية نظرا لتحركاتها نحو الإعمار، وكذلك الفرص الاستثمارية فى قارة إفريقيا.

وحول القطاعات التى تتمتع بطلب مرتفع وإقبال من المستثمرين الأجانب قال البنا إن قطاع الأغذية والمشروبات من القطاعات التى تتمتع بجاذبية مرتفعة بجانب كافة الصناعات المكملة، والحلقات الوسيطةـ يليه مباشرة العقارات، والزراعة.

وأشار إلى إحصائيات رسمية كشفت عن أن %22 من صادرات مصرفى قطاع الأغذية، كما يساهم القطاع بـ%24.5 من إجمالى الناتج القومى، ويهيمن على %23.3 من إجمالى القوى العاملة.

وحول معوقات الاستثمار فى مصر أشار البنا إلى أن أبرزها عدم استقرار سعر الصرف، والتعديلات التشريعية والضريبية ، والافتقار إلى العمالة المدربة والمؤهلة، وضعف تطبيق التكنولوجيا.

وذكر أن الشركة تنفذ سنويا العديد من المشروعات تتنوع بين عملاء جدد وقدامى، مشيرا إلى «أن اس ام ايه كونسالتنج » تقوم حاليا بإعداد سلسلة من الفيديوهات تستضيف فيها شركات مصرية وأجنبية للحديث عن الخدمات التي تقدمها.

الأغذية والمشروبات والعقارات والزراعة أبرز القطاعات الاستثمارية الجاذبة

فيركيم مصر وبولى سيرف وتاون سوفت وموسم الرياض وأبو زعبل للأسمدة وجرين جيت أبرز العملاء

مستشار لاستثمار بترولى لشركة EIGR الليبية مع عدد من الأجانب

تعمل على توطين صناعة الغذاء بالشراكة بين القطاعين العام والخاص

لا نية للطرح بالبورصة.. ولا مديونيات للبنوك