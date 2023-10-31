«إس أويل» المملوكة لـ«أرامكو» تسجل 402 مليون دولار أرباحا في الربع الثالث

أعلنت شركة “إس أويل”، ثالث أكبر شركة لتكرير النفط في كوريا والمملوكة بنسبة 63.4% لشركة أرامكو السعودية أنها حققت أرباحا صافية في الربع الثالث مقارنة بالربع نفسه من العام السابق بفضل تحسن هوامش التكرير، بحسب وكالة يونهاب.

وقالت إس أويل في بيان لها إنه في الربع الثالث من العام سجلت صافي ربح قدره 545.44 مليار وون (402 مليون دولار أمريكي) من خسارة صافية قدرها 959.3 مليار وون خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وقال متحدث باسم الشركة: “أدى ارتفاع أسعار النفط إلى تحسن هوامش التكرير، مما دفع الأرباح الربع سنوية إلى أعلى”.

بالإضافة إلى ذلك، تسببت أعمال الصيانة في بعض مصافي التكرير الآسيوية في نقص الإمدادات في الربع الثالث. وأضاف أن مبيعات وقود الطائرات والبنزين قفزت بسبب زيادة الطلب على السفر خلال موسم العطلات الصيفية.

وقفزت أرباح التشغيل بنسبة 68% إلى 858.88 مليار وون في الربع الثالث من 511.66 مليار وون في العام الماضي. لكن المبيعات انخفضت بنسبة 19% إلى 8.99 تريليونات وون من 11.12 تريليون وون خلال نفس الفترة.

وفي الفترة من يناير إلى سبتمبر، انخفض صافي الدخل بنسبة 58% ليصل إلى 788.33 مليار وون من 1.87 تريليون وون في نفس الفترة من العام الماضي.

وانخفضت الأرباح التشغيلية بنسبة 60% إلى 1.41 تريليون وون من 3.56 تريليونات وون خلال الفترة المذكورة. وانخفضت المبيعات بنسبة 19% إلى 25.99 تريليون وون من 31.85 تريليون وون.