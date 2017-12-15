إسماعيل يوسف: نيبوشا مستمر مع الزمالك ويقود تدريب السبت

وكالات: قال إسماعيل يوسف، عضو مجلس الإدارة، المشرف العام على فريق كرة القدم بنادي الزمالك، إن المونتنيجري نيبوشا، المدير الفني للفريق، مستمر في منصبه. وأضاف يوسف، في تصريح لموقع النادي، مساء الجمعة، أن الجهاز الفني للفريق سيقود مران الغد على ملعب النادي؛ استعدادا لخوض مباراة الاتحاد السكندري بب

وكالات:



قال إسماعيل يوسف، عضو مجلس الإدارة، المشرف العام على فريق كرة القدم بنادي الزمالك، إن المونتنيجري نيبوشا، المدير الفني للفريق، مستمر في منصبه.





وأضاف يوسف، في تصريح لموقع النادي، مساء الجمعة، أن الجهاز الفني للفريق سيقود مران الغد على ملعب النادي؛ استعدادا لخوض مباراة الاتحاد السكندري ببطولة الدوري العام ضمن مباريات الجولة الرابعة عشرة للمسابقة المقرر لها الأربعاء المقبل.

من جانبه، أوضح مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أيمن حافظ، أن المونتينيجري نيبوشا سيقود تدريبات الفريق عصر السبت بملعب النادي؛ استعدادا للقاء الاتحاد السكندري.