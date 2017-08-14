إسماعيل يوجه بتوفير جميع الإمكانات لإنجاح التعليم الياباني

المال - خاص وجه المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بضرورة تقديم جميع التسهيلات وتوفير الإمكانات المطلوبة لإنجاح مبادرة التعليم المصرية ـ اليابانية التي ستسهم في إعداد أجيال قادمة من الطلاب القادرين علي الابتكار ويملكون روح المنافسة. جاء ذلك علاء عقد إسماعيل اجتماعا اليوم لمتابعة الجهود المبذو

المال – خاص

وجه المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بضرورة تقديم جميع التسهيلات وتوفير الإمكانات المطلوبة لإنجاح مبادرة التعليم المصرية ـ اليابانية التي ستسهم في إعداد أجيال قادمة من الطلاب القادرين علي الابتكار ويملكون روح المنافسة.

جاء ذلك علاء عقد إسماعيل اجتماعا اليوم لمتابعة الجهود المبذولة لبناء المدارس اليابانية، بحضور وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، ورئيس الهيئة العامة للأبنية التعليمية.

وصرح السفير أشرف سلطان، المتحدث الرسمي، بأن رئيس الوزراء أشاد فى مستهل الاجتماع بالمبادرة التي تأتي في إطار ما يمكن أن تقدمه التجربة اليابانية في التعليم، مع تطبيق آليات جديدة في الإدارة، فضلاً عن الاهتمام بالأنشطة التربوية المدرسية التي تدعم المهارات الخاصة وتهتم ببناء الشخصية.

وخلال الاجتماع تم استعراض الجهود المبذولة فيما يتعلق ببناء المدارس اليابانية كتجربة جديدة تثرى منظومة التعليم في مصر، فضلاً عن عدد من المقترحات الخاصة بأسلوب عمل تلك المدارس وذلك في ضوء الأولوية التي توليها الحكومة لهذا القطاع الحيوى.