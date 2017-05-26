إسماعيل يوجه بتوفير الرعاية الطبية لمصابي حادث المنيا

المال- خاص ترأّس المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، خلال زيارته لمحافظة المنيا لمتابعة تداعيات الحادث الإرهابى الذى وقع، اليوم، اجتماعًا لغرفة عمليات مركزية تضم وزراء التضامن، والصحة، ومحافظ المنيا، وعددًا من المسئولين المعنيين. وفى بداية اﻻجتماع أكد رئيس الوزراء…

المال- خاص

ترأّس المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، خلال زيارته لمحافظة المنيا لمتابعة تداعيات الحادث الإرهابى الذى وقع، اليوم، اجتماعًا لغرفة عمليات مركزية تضم وزراء التضامن، والصحة، ومحافظ المنيا، وعددًا من المسئولين المعنيين.



