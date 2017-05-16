إسماعيل يوجه باستيراد اللحوم والدواجن لتلبية احتياج المواطنين في رمضان

المال- خاص:وجه شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بضمان توافر السلع الأساسية بالأسعار المناسبة في الأسواق، وذلك عن طريق استيراد كميات إضافية من اللحوم والدواجن والأسماك لتلبية احتياجات المواطنين، فضلاً عن العمل على زيادة منافذ التوزيع والتأكد من إمدادها بالسلع الغذائية بكميات مناسبة وبالاهتمام بالمن

المال- خاص:

وجه شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بضمان توافر السلع الأساسية بالأسعار المناسبة في الأسواق، وذلك عن طريق استيراد كميات إضافية من اللحوم والدواجن والأسماك لتلبية احتياجات المواطنين، فضلاً عن العمل على زيادة منافذ التوزيع والتأكد من إمدادها بالسلع الغذائية بكميات مناسبة وبالاهتمام بالمناطق الأكثر احتياجا، ومتابعة احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان.

جاء ذلك خلال ترأس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم لمتابعة الاستعدادات الجارية لخطة تدفقات السلع الغذائية الأساسية واستقراراها في الأسواق لتلبية احتياجات المواطنين بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم.

كما استعراض إسماعيل الاستعدادات الجارية لتوفير السلع بالكميات والأسعار المناسبة، وذلك عن طريق المجمعات الاستهلاكية، ومشروع “جمعيتي”، والمنافذ الثابتة والمتحركة والتي سيتم تدعيمها من خلال مشروع العربات المبردة، وذلك فضلاً عن معارض مبادرة “أهلاً رمضان” التي يتم إقامتها في مختلف المحافظات، حيث تم التنسيق مع الشركات المنتجة من خلال الغرف التجارية لتحديد الكميات المطلوبة من السلع.