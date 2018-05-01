إسماعيل يوجه المحافظين بتوفير سلع بكميات وأسعار مناسبة في رمضان

المال- خاص تابع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، على استعدادات المحافظات لاستقبال شهر رمضان المعظم، والإجراءات الخاصة بتوفير احتياجات المواطنين من السلع الغذائية واللحوم والدواجن والاسماك على مستوى المراكز والقرى، مؤكداً على أهمية توافر السلع بالكميات والاسعار…

المال- خاص







تابع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، على استعدادات المحافظات لاستقبال شهر رمضان المعظم، والإجراءات الخاصة بتوفير احتياجات المواطنين من السلع الغذائية واللحوم والدواجن والاسماك على مستوى المراكز والقرى، مؤكداً على أهمية توافر السلع بالكميات والاسعار المناسبة

وفى هذا الصدد أشار المحافظين خلال اتصالات عبر شبكة الفيدو كونفرانس مع إسماعيل إلى أنه يتم إقامة معارض “أهلاً رمضان” على مستوى المحافظة هذا جانب التنسيق والتعاون مع عدد من الجهات المعنية لزيادة عدد المنافذ الثابتة والمتحركة بما يلبى احتياجات المواطنين.



وخلال زيارته لليوم الثانى على التوالى لغرفة العمليات بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، تابع إسماعيل آخر المستجدات المتعلقة بتطورات أحوال الطقس على مستوى الجمهورية والاجراءات التى تم اتخاذها من قبل المحافظات للتعامل مع اى احتمالات أوتقديرات لحالة الطقس، وذلك بحضور وزير الموارد المائية والرى، ورئيس هيئة الأرصاد الجوية.







وأكد رئيس الوزراء أن رفع حالة الاستعداد داخل المحافظات واتخاذ العديد من الاجراءات الاحترازية مثل غلق بعض الطرق ووقف الملاحة الجوية والنهرية بشكل مؤقت، قد تم فى التوقيتات الزمنية المناسبة وبالتنسيق بين المحافظين، وهو ما كان له تأثير فعال فى تجنب وقوع الحوادث والحفاظ على ارواح وممتلكات المواطنين.







وأشار رئيس الوزراء الى التنسيق القائم بين مختلف المحافظات والوزارات والجهات المعنية والاستعدادات التى تم اتخاذها بناء على التوجيهات الصادرة باهمية التأكد من مدى جاهزية المحافظات للتعامل مع حالة الطقس السيء. واوضح انه سيتم الاستمرار فى متابعة حالة الطقس بالتنسيق مع الجهات المعنية واتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية، وفقاً لما تشير اليه التقارير الفنية وصور الاقمار الصناعية.







ومن جانبهم، أكد المحافظون على المتابعة الدقيقة لحالة الطقس والوضع على مستوى المراكز والقرى، مشيرين إلى أنه تم اعادة فتح معظم الطرق والموانئ والمطارات التى كان قد تم اغلاقها بالامس تحسباً لوقوع أى حوادث ناتجه عن سوء الاحوال الجوية، مؤكدين استمرار تفعيل غرف العمليات على مدار الساعة للتعامل الفورى مع أى مستجدات قد تطرأ خلال الايام القادمة.







واستعرض رئيس هيئة الارصاد الجوية خلال الزيارة تقريراً حول حالة الطقس خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى انه هناك احتمالات لتحسن تدريجى فى الاحوال الجوية.







