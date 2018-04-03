إسماعيل يناقش الجندي في تصريحاته الأخيرة بحق النواب

المال- خاص التقى المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء اليوم باللواء أبو بكر الجندي وزير التنمية المحلية، للوقوف على الموقف المتعلق بالتصريحات الصادرة عن الوزير، وأثارت حفيظة السادة أعضاء مجلس النواب الموقرين.وخلال اللقاء، أكد رئيس الوزراء على تقديره العميق، وأعضاء الحكومة، للدكتور علي عب

المال- خاص

التقى المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء اليوم باللواء أبو بكر الجندي وزير التنمية المحلية، للوقوف على الموقف المتعلق بالتصريحات الصادرة عن الوزير، وأثارت حفيظة السادة أعضاء مجلس النواب الموقرين.

وخلال اللقاء، أكد رئيس الوزراء على تقديره العميق، وأعضاء الحكومة، للدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، وأعضاء المجلس الموقر، إيماناً بدورهم الوطني باعتباره ممثلي الشعب، المعبرين عن مصالح المواطنين، مشدداً على التنسيق والتعاون الكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، بما يحقق صالح الوطن والمواطن.

وجدد رئيس الوزراء توجيهاته لأعضاء الحكومة باستمرار التواصل المباشر والفاعل مع أعضاء البرلمان في إطار من الإحترام والتقدير الكامل لدور السلطة التشريعية، مؤكداً على نهج الحكومة في التعامل بشفافية مع مختلف القضايا والمواقف.