إسماعيل يفتتح معرض سوبر ماركت وأهلا رمضان بحضور قابيل

يفتتح المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، معرض سوبر ماركت وأهلا رمضان بمركز المؤتمرات بمدينة نصر، وذلك بحضور كل من الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس طارق قابيل وزير الصناعة، والتجارة الخارجية وأحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية ومحمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية.

ويشارك في المعرض أكثر من 150 شركة صناعات غذائية وسلاسل تجارية كبري، من بينها هايبر وان وخير زمان وجهينة، إضافة إلي الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية.

وقال ممدوح رمضان المتحدث الرسمي، باسم وزارة التموين لـ”المال” إن شركتي المصرية والعامة لتجارة الجملة وشركات المجمعات الاستهلاكية الثلاثة الأهرام والنيل والإسكندرية قامت بطرح إعداد كبيرة من السلع الغذائية والاستهلاكية للمواطنين.

وأضاف رمضان أن جميع المعروضات من السلع يشهد تخفيضات تترأوحينا من 20 إلي 30%، وذلك للمستهلكين طوال أيام انعقاد المعرض من الفترة من 22 إلي 26 مايو الجاري.