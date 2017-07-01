إسماعيل يفتتح مؤتمر مصر تستطيع بالتاء المربوطة.. غدًا

يفتتح المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، غدا الأحد، مؤتمر “مصر تستطيع بالتاء المربوطة ” الذى تنظمه وزارة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بفندق الماسة بمدينة نصر.

يحضر المؤتمر 30 سيدة مصرية من النابهات الناجحات في الخارج ممن يمتلكن تجارب علمية وحياتية عظيمة، وممن شاركن في صياغة حياة أفضل لبلاد المهجر.

أكدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة أن المؤتمر ترجمة عملية لإعلان الريس عبدالفتاح السيسى عام 2017 عاما للمرأة المصرية، كما أنه نموذج للتعاون بين الوزارة والمجلس القومى للمرأة صاحب مبادرة “التاء المربوطة”.

وقالت د. مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة إن الربط بين مصر تستطيع ومبادرة التاء المربوطة يؤكد ضرورة الاهتمام بمشاركة المرأة وتمكينها من المساهمة بالجهد والخبرة والعلم في اتخاذ القرارات ورسم شكل مستقبل الوطن.

وتشمل فعاليات المؤتمر في اليوم الأول 3 جلسات تناقش الأولى منها محاور المرأة وصنع القرار وهى الجلسة التي تتحدث فيها وزيرات الحكومة الأربعة الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، ود.غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، ود. هالة السعيد وزيرة التخطيط، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، ونادية عبده محافظة البحيرة والمحافظ الوحيد بين النساء، بالإضافة إلى 4 سيدات من الناجحات في الخارج هن جيهان جاد من فرنسا سفيرة مصر لدي المجلس الأوروبي للمواطنة، وسفيرة مصر لدي المجلس الأوروبي للمواطنة، وعضو لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس القومي للمرأة المصرية وسفيرة النوايا الحسنة من المفوضية الدولية لحقوق المرأة، ومنى شندى كابتن قائد للصواريخ في البحرية الأسترالية، أول مستشار استراتيجي للشئون الثقافية الإسلامية لرئيس البحرية الأسترالية الملكية، ومسئول توجيه الموظفين في مركز الدفاع للدراسات الإستراتيجية بأستراليا، ود. آن علي عضو مجلس النواب الأسترالى وهى من أكثر 100 شخصية مؤثرة في أستراليا، ونورهان بدر مستشارة وزارة العدل الهولندية، وعضو الجبهة الوطنية للمصريين في الغرب، وعضو اتحاد النساء العربيات في هولندا، ويدير الجلسة الإعلامية الكبيرة لميس الحديدي.

وتناقش الجلسة الثانية محور الرعاية الصحية: خدمات فعالة للمجتمع، وتجمع كل من د.خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى، ود. أحمد عماد وزير الصحة، ود. شريف أبو النجا من مستشفى 57357.

كما تتحدث في الجلسة كل من مارى حنا أستاذة التخدير ومحاربة الألم، والمدير الطبي لعيادة الآلام في فترة العمليات الجراحية، وأمانى حسنين استشارى العلاج الطبيعى وخبيرة استعادة الأمل وتعزيز القدرات البدنية، وهالة سالم نائب رئيس لجنة حزب الوفد في أمريكان وعضو الجمعية المصرية والأمريكية للصيدلة، وداعم رئيسى للتوعية ضد سرطان الثدى، ودعاء الأنصارى أستاذ العلاج الطبيعى بجامعة ملبورن، وعضو الرابطة الأسترالية النيوزلندية لعلماء التشريح السريري، وعضو اللجنة التوجيهية لبرنامج القيادة للمرأة بجامعة ملبورن ويدير الجلسة الإعلامى عمرو الكحكى.

أما الجلسة الثالثة فتناقش محور التحول إلى الإنتاج ويحضرها اللواء محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربى وطارق قابيل وزير التجارة والصناعة، وتتحدث فيها هدى المراغى أول عميدة لكلية الهندسة في جامعة ويندسور، ومستشار الصناعات والحكومات فى كندا، وحسناء عيطوى كبير مهندسين وخبيرة التطوير المستمر ومراقبة الجودة، وعضو مجموعة ستة سيجما في الجمعية الأمريكية للجودة. ود.م. أميرة النقلى أستاذ الهندسة المعمارية في جامعة لينكولن، وعضو مجلس إدارة الرابطة الدولية لبيئة الناس، وعضو الجمعية الدولية لمحاكاة أداء المباني بإنجلترا، ود. رحاب النمر استشارى أمن المعلومات وهندسة الإبداع الرقمي بشركةHP، وصاحبة أول دكتوراه في هندسة تكنولوجيا المعلومات من معهد هاسو بلاتنر في ألمانيا، وأفضل امرأة في مجال التكنولوجيا من شركة جوجل.ك، ود.إيمان غنيم مدير معمل الأبحاث للاستشعار عن بعد في جامعة نورث كارولينا ويلمينجتون، ورئيس تحرير المجلة الدولية لتطبيق الاستشعار عن بعد، ويدير الجلسة الإعلامى أحمد فايق.