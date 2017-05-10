إسماعيل يغادر إلى الولايات المتحدة للمشاركة في مؤتمر لندن

غادر المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم الأربعاء، مطار القاهرة الدولي متوجها إلى المملكة المتحدة؛ للمشاركة في مؤتمر لندن حول الصومال والذي يعقد يوم 11 مايو 2017 بالتعاون بين الحكومة البريطانية والحكومة الصومالية والأمم المتحدة.

وتتضمن فعاليات المؤتمر تنظيم عدد من الجلسات تهدف إلى دعم الأمن القومي الصومالي، وتوفير المناخ اللازم نحو الإسراع في الانعاش الاقتصادي، واستعراض اليات الشراكة المختلفة من أجل تحقيق التنمية، ومن المقرر أن يصدر عن المؤتمر بيان مشترك، فضلاً عن بعض الوثائق من بينها وثيقة “اتفاق الشراكة الجديد” التي تسهم في تأمين الموارد اللازمة لإعادة بناء الصومال.

وتجدر الإشارة إلى أن أهمية المشاركة المصرية في المؤتمر تأتي استنادا للدور الذي تضطلع به مصر في الدائرة الإفريقية من منطلق تدعيم أواصر التعاون مع دول القارة بما يخدم المصالح المشتركة، فضلاً عن العلاقات التاريخية التي تربط مصر بالصومال وحرص مصر الدائم علي ضمان الاستقرار والأمن في الصومال ومساعدة هذا البلد الشقيق في دعم قدراته الأمنية وتنميتها بالشكل الذى يخدم مسار التنمية في الاتجاه الصحيح.

وذلك في ضوء التحديات الراهنة التي تشهدها المنطقة وفي مقدمتها ظاهرتي القرصنة والإرهاب الدولي، مما يشكل عقبات تعوق انتظام سير عجلة الإصلاح والتنمية ويستدعي ضرورة تبادل وجهات النظر مع كافة أطراف المجتمع الدولي لتوحيد الرؤى والمواقف حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.