إسماعيل يطالب بالإسراع في معدلات تنفيذ تنمية سوهاج وقنا

المال- خاص عقد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء اليوم اجتماعاً بشأن الموقف التنفيذي لبرنامج التنمية المحلية بمحافظتي سوهاج و قنا، بصعيد مصر، بحضور وزراء التعاون الدولي والاستثمار، والتخطيط، والتنمية المحلية. ويأتي هذا البرنامج الذي يمول من كل من البنك الدولي والحكومة المصرية، في إطار اهتمام

المال- خاص

عقد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء اليوم اجتماعاً بشأن الموقف التنفيذي لبرنامج التنمية المحلية بمحافظتي سوهاج و قنا، بصعيد مصر، بحضور وزراء التعاون الدولي والاستثمار، والتخطيط، والتنمية المحلية.

ويأتي هذا البرنامج الذي يمول من كل من البنك الدولي والحكومة المصرية، في إطار اهتمام الدولة بالتنمية في الصعيد.

ويسعى البرنامج إلى زيادة القدرة التنافسية والاقتصادية بالمحافظات المستهدفة، ورفع كفاءة الوحدات المحلية لتحقيق اللامركزية، فضلاً عن رفع نسب مشاركة الشباب في مجالات التنمية، ودعم الفرص التنموية الطموحة، وذلك في إطار من دراسة خصوصية كل محافظة وتحديد احتياجاتها من فرص العمل والمشروعات المطلوبة.

ووجه رئيس مجلس الوزراء بأهمية الإسراع في معدلات تنفيذ هذا البرنامج والانتهاء منه نهائياً في أقرب وقت

وشدد على ضرورة دراسة كافة الجوانب المتعلقة بالبرنامج والموقف التنفيذي له، وتمت الإشارة الى ان البرنامج يتضمن عدداً من الأهداف في مقدمتها بناء قدرات المواطنين من خلا النهوض بقطاع الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر لمعالجة نسب الفقر، إلى جانب التسع في إقامة مناطق لوجستية تدعم حركة التجارة الداخلية، وكذا إقامة معارض صغيرة بالمحافظات لتوفير احتياجات أبناء تلك المحافظات، على أن يتم النظر في تعميم التجربة على المحافظات الأخرى بالصعيد.

وتمت الإشارة خلال الاجتماع الى الإجراءات التي تمت في إطار تنفيذ البرنامج، والتي تضمنت مراجعة الخطط والرؤى الاستراتيجية لعدد من المشروعات المنفذة في إطار البرنامج، الذي يوفر تمويل يصل إلى 500 مليون دولار على عدة سنوات، والقيام بزيارات ميدانية لمراجعة المشروعات المقترحة من الأجهزة التنفيذية، وكذا الاعداد المبدئي لخطة المشروعات المقترح تمويلها من البرنامج، ومراجعة الإطار المؤسسي لوحدات التنفيذ المحلية بالمحافظين، والعمل على تحقيق التكامل النوعي والجغرافي للمشروعات المنفذة