إسماعيل يشهد توقيع مذكرة تفاهم لتأهيل الشباب لإقامة مشروعات

المال- خاص



شهد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت بمقر مجلس الوزراء، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة القوى العاملة، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بهدف تأهيل الشباب لإقامة مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر، ورفع مهارات العمالة بهدف التشغيل في تلك المشروعات

حضر التوقيع محمد سعفان، وزير القوى العاملة، والمهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة.





وعقب التوقيع، أشار وزير القوي العاملة إلى أن مذكرة التفاهم تأتي في إطار جهود الدولة لتنفيذ سياسة الإصلاح الاقتصادي والحد من البطالة، وتطبيقاً لمبدأ الشراكة الاستراتيجية بين الوزارات والهيئات والجهات المختلفة في الحكومة بهدف المساهمة في توفير الأيدي العاملة المدربة لكافة القطاعات الإنتاجية، من أجل تنمية المجتمع ورفع قدرات وكفاءة العمالة المصرية، ودعم إقامة وتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.





من جانبها قالت نيفين جامع رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن الجهاز يلتزم وفق مذكرة التفاهم بتنفيذ برامج لريادة الأعمال بمراكز التدريب المهني التابعة لوزارة القوى العاملة، فضلاً عن تحديد حزمة من الحوافز للجادين من خريجي مراكز التدريب المهني التابعة للوزارة، وتوفير التمويل اللازم لإقامة عدد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتقديم الخدمات غير المالية لهم، والاشتراك مع الوزارة في تأهيل طلبة المدارس الثانوية الفنية على إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر.





وتلتزم وزارة القوى العاملة بتوفير مراكز التدريب المهني التابعة لها وتجهيزها لاستقبال راغبي التدريب على برامج ريادة الأعمال وغيرها من البرامج، ورفع كفاءة راغبي العمل طبقاً لاحتياجات سوق العمل بعد حصولهم على البرامج التدريبية المتخصصة لرفع قدراتهم التنافسية. فضلا عن الاشتراك مع الجهاز في تحديد الميزة النسبية لكل محافظة لتيسير الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية والبشرية والمالية في المحافظات.





وتم توقيع مذكرة التفاهم بين كل من رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب وزير القوى العاملة عادل رسلان، ونيفين جامع الرئيس التنفيذي جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.