إسماعيل يشهد توقيع اتفاقية بين السكك الحديدية وجنرال إليكتريك

لتوريد 100 قاطرة بقيمة 575 مليون دولار وتقديم قِطع الغيار والدعم الفني

برنامج تدريب تقني لأكثر من 275 مهندسًا وفنيًّا بالهيئة

المال- خاص شهد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر هيئة الاستثمار، مراسم توقيع اتفاقية بين هيئة سكك حديد مصر، وشركة جنرال إليكتريك، بـقيمة تبلغ 575 مليون دولار، تشمل توريد 100 قاطرة متعددة الاستخدام للركاب والبضائع، وإجراء صيانة طويلة الأجل لمدة 15 عامًا لتوفير قِطع الغيار والدعم الفني للقاطرات الجديدة، و81 قطارًا أخرى من تمويل الشركة ضمن أسطول الهيئة حاليًّا. كما تتضمن الاتفاقية قيام الشركة بتنفيذ برنامج تدريبي لأكثر من 275 مهندسًا وتقنيًّا في هيئة سكك حديد مصر. وحضر التوقيع جون رايس، نائب رئيس مجلس إدارة شركة جنرال إليكتريك، وأيمن خطاب الرئيس التنفيذي للشركة لمنطقة شمال شرق أفريقيا، وعدد من ممثلي الشركة، بحضور د.سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، ود.هشام عرفات وزير النقل، والمهندس مدحت شوشة رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وعدد من مسئولي الهيئة، وروبرت بكروفت السفير الأمريكي لدى القاهرة. وأكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أن هذا الاتفاق جاء نتيجة مفاوضات كبيرة قامت بها وزارتا الاستثمار والتعاون الدولى والنقل مع شركة جنرال إليكتريك خلال الفترة الماضية. وأوضحت أن الاتفاق يعظم المكون المحلى المصرى، كما يسهم في بلورة الإمكانات الحقيقية لمصر كسوق للاستثمار، ولا سيما أن الهدف منه العمل عن قرب بقدر المستطاع مع المؤسسات الدولية؛ من أجل خلق فرص استثمارية تلبي احتياجات البلاد وتكون قائمة على مبدأ الشراكة. وأضافت الوزيرة أن الشراكة بين وزارة النقل وسكك حديد مصر وشركة جنرال إليكتريك بمثابة شهادة على الإمكانيات الملحوظة والواضحة في قطاع النقل والالتزام الراسخ من جانب القطاعين العام والخاص؛ للاستفادة منها، ونحن على يقين من أنه سيساعد على دفع الاستثمارات المستقبلية عبر قطاعات متعددة. وصرح الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، بأن هذا الاتفاق يسهم فى تعظيم دور الهيئة بنقل البضائع عبر السكك الحديدية، في ضوء قوة جرارات جنرال إليكتريك التي تصل إلى 4000 حصان، لافتًا إلى أن الشحنة الأولى لهذه الجرارات والبالغة نحو 25 جرارًا ستصل في 2018، ضمن الخطة الشاملة لوزارة النقل في زيادة وتطوير قوة الجر لتطوير منظومة نقل البضائع عبر السكك الحديدية؛ لتخفيف الأعباء على الطرق، حيث إن الهدف هو الوصول إلى نقل 25 مليون طن بضائع سنويًّا عبر السكك الحديدية بحلول عام 2022. وأضاف الوزير أن العقد شمل أيضًا صيانة ورفع كفاءة 81 من الجرارات​القديمة المورَّدة في 2008، وعمل ورش شاملة تدريب العمالة المصرية لصيانة الجرارات وتوفير قطع الغيار. وأوضح أن الوزارة ستسعى أيضًا لتطوير منظومة نقل الركاب بالتعاقد مع بنك EBRD لتمويل عملية تصنيع وتوريد 100 جرار للركاب، بما يسهم في تحسين وتطوير الخدمة المقدَّمة للركاب. كما أشار المهندس مدحت شوشة، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر، إلى تطلع الهيئة لاستقدام أحدث التقنيات لتطوير البنية التحتية الخاصة بالسكك الحديدية، مؤكدًا أن التعاون بين الهيئة وشركة جنرال إليكتريك تهدف لرفع كفاءة نقل الأفراد والبضائع عبر السكك الحديدية، مضيفًا أن اتفاق الصيانة سيسهم في التأكد من الحفاظ على أداء أسطول الهيئة وصيانته على مدى سنوات طويلة. من جانبه أكد جون رايس، نائب رئيس مجلس إدارة “جنرال إليكتريك”، حرص الشركة على البناء على الشراكة الاستراتيجية التي تربطها بمصر، والعمل من أجل المستقبل عبر تقديم حلول شاملة في عدد من مجالات التعاون، مشيرًا إلى أن “جنرال إليكتريك” ستعمل مع وزارة النقل وهيئة سكك حديد مصر على كل نواحي هذا المشروع المهم، حيث تقوم بتصنيع وصيانة القطارات التي تموِّلها الشركة وصيانتها من خلال خدمات طويلة الأجل، بالإضافة إلى تدريب وتطوير القدرات التقنية للكوادر المحلية، لافتًا إلى أن هذا الاتفاق الاستراتيجي يعكس حرص “جنرال إليكتريك” للنقل على تطوير تواجدها عالميًّا لتلبية احتياجات عملائها ودراسة فرص التنمية في الأسواق العالمية التي تدفع عجلة التقدم لتحقيق النجاح المشترك.