إسماعيل يستعرض في اجتماع المجلس الأعلى للموانئ مقترحات التطوير

المال- خاص ترأس المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء اجتماعاً للمجلس الاعلى للموانئ بتشكيله الجديد، وذلك بحضور الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، والفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس رئيس الهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأعضاء…

المال- خاص

ترأس المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء اجتماعاً للمجلس الاعلى للموانئ بتشكيله الجديد، وذلك بحضور الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، والفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس رئيس الهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأعضاء المجلس من رؤساء الموانئ وممثلى الجهات المعنية.

وأكد رئيس الوزراء فى بداية الاجتماع على اهتمام الدولة بتطوير ورفع كفاءة الموانئ على مستوى الجمهورية واتخاذ ما يلزم من اجراءات تسهم فى زيادة القدرة التنافسية لتلك الموانئ وتحقيق التكامل فيما بينها، ورفع معايير الاداء داخلها وزيادة كفاءتها، هذا فضلاً عن دعم حركة نقل وتسيير البضائع سواء الصادرة أوالواردة، وتشجيع السياحة اخذاً فى الاعتبار التوجه نحو تحويل مصر إلى مركز عالمى للطاقة والتجارة واللوجستيات على المستوى الاقليمى والافريقى والعالمى، وفى إطار تنفيذ رؤية مصر 2030.

وخلال الاجتماع، تم استعراض المقترحات الخاصة بعمليات تطوير الموانئ بما فى ذلك وضع ومراجعة الاستراتيجية العامة لجميع موانئ الجمهورية التى يقوم بإعدادها قطاع النقل البحرى لتطوير اسلوب العمل بها، وكذا مراجعة المخطط الشامل لتأمين سلامة الملاحة البحرية وجميع المنشآت الثابتة والمنقولة بالموانئ المصرية، واقتراح تعديل التشريعات واللوائح والقرارات المنظمة لأنشطة النقل البحرى والنهرى، ومتابعة تنفيذ القرارات المنظمة لأعمال جميع الاجهزة داخل الموانئ لإزالة العقبات والنهوض بالعمل بها والارتقاء بمستوى كفاءتها.

كما تناول الاجتماع، المقترحات المتعلقة بزيادة القدرة التنافسية للموانئ المصرية على المستوى الاقليمى والعالمى وكذا الخطط الزمنية اللازمة لتنفيذها وفقاً للمعايير الدولية، وذلك بما يحقق الربط بين الموانئ المصرية ومناطق الاستثمار من خلال الشبكة القومية للطرق ووسائل النقل فى إطار رؤية متكاملة، هذا إلى جانب التكامل فيما بينها لتعزيز التنافسية مع الموانئ المجاورة لكى تصبح جاذبة للخطوط الملاحية والاستثمارات المحلية والاجنبية، ويعظم من دور الاسطول التجارى البحرى الوطنى.