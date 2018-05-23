إسماعيل يستعرض جهود تحديث قواعد بيانات المياه الجوفية

المال - خاص التقى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة. وخلال اللقاء عرض وزير الري جهود الوزارة في مجال الدراسات العلمية والبحثية في قطاع…

المال – خاص

التقى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.

وخلال اللقاء عرض وزير الري جهود الوزارة في مجال الدراسات العلمية والبحثية في قطاع الري، في مقدمتها الدراسات التي يتم إجرائها لتحديث قواعد البيانات الخاصة بالمياه الجوفية علي مستوى الجمهورية، بما في ذلك تحويل الخرائط الخاصة بمواقع الآبار الجوفية إلى خرائط رقمية وتحديثها من خلال وسائل المسح الجوى المتطورة، وتقييم كميات وخصائص المياه الجوفية الموجودة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أهمية التحديث الدورى لقاعدة البيانات باعتبارها عنصراً مهماً في رسم خريطة إستصلاح الأراضي في السنوات القادمة، وضمان الاستغلال الأمثل لتلك الموارد والحفاظ عليها مع تلبية الاحتياجات المختلفة للتنمية المستدامة، خاصة في مجال المشروعات الزراعية.