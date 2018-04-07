إسماعيل يراجع مع مميش موقف استثمارات المنطقة الاقتصادية

المال- خاص التقي المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء اليوم الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.واستعرض اللقاء مراجعة موقف الإستثمارات في المنطقة والمشروعات الجارى تنفيذها سواء في البنية التحتية أوالمناطق الصناعية أواللوج

المال- خاص

التقي المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء اليوم الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

واستعرض اللقاء مراجعة موقف الإستثمارات في المنطقة والمشروعات الجارى تنفيذها سواء في البنية التحتية أوالمناطق الصناعية أواللوجستية.

وأكد رئيس مجلس الوزراء علي دور هيئة قناة السويس والهيئة العامة للمنطقة الإقتصادية في دفع عجلة الإقتصاد القومي وتوفير فرص عمل للشباب، مشدداً علي أهمية عنصر سرعة التنفيذ في المشروعات وصولاً لأكبر عدد من المستثمرين.

ومن جانبه أوضح الفريق مهاب مميش أنه يجري تنويع مصادر الإستثمار بالمنطقة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وذلك في ظل التقدم والإقبال الكبير من المستثمرين الأجانب لحجز مساحات من الاراضي يتم دراسة كل حالة علي حدة لضمان النجاح والإستفادة من هذا الإستثمار الضخم.

