إسماعيل يدعو الشركات اليابانية إلى زيادات الاستثمارات في مصر

المال- خاص التقي المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء اليوم الأجد هيرويوكي إشيجي رئيس هيئة التجارة الخارجية اليابانية والوفد المرافق له لبحث سبل تعزيز التعاون القائم مع الهيئة ورفع معدلات التبادل التجارى بين البلدين.حضر اللقاء وزير التجارة والصناعة، وسفير اليابان لدي القاهرة، و

المال- خاص

التقي المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء اليوم الأجد هيرويوكي إشيجي رئيس هيئة التجارة الخارجية اليابانية والوفد المرافق له لبحث سبل تعزيز التعاون القائم مع الهيئة ورفع معدلات التبادل التجارى بين البلدين.

حضر اللقاء وزير التجارة والصناعة، وسفير اليابان لدي القاهرة، ومساعد وزير الخارجية للعلاقات الإقتصادية، وفق بيان لمجلس الوزراء.

وفى مستهل اللقاء، رحب رئيس مجلس الوزراء برئيس هيئة التجارة الخارجية اليابانية والوفد المرافق له

وأشاد بالعلاقات الثنائية السياسية والإقتصادية التاريخية بين البلدين وبدور الهيئة خلال الفترة الماضية في مساندة جهود الجانب المصرى لفتح أسواق جديدة للصادرات المصرية فى اليابان، ودعمها لجهود الحكومة المصرية فى انشاء المراكز التابعة لوزارة التجارة والصناعة المصرية.

وخلال اللقاء، استعرض رئيس الوزراء أهم ملامح برنامج الحكومة للإصلاح الإقتصادي والإجتماعي والجهود التي تم بذلها لجذب المزيد من الإستثمارات

ووجه الدعوة للجانب اليابانى للاستثمار فى كبريات المشروعات القومية فى مصر مثل المثلث الذهبي والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومدينة دمياط للأثاث وغيرها في مختلف القطاعات الاستثمارية الواعدة.

وشدد رئيس الوزراء علي أن القطاعات الصناعية المصرية الرائدة من بين أهم القطاعات التي قد يرى توجيه الجانب الياباني لاستثماراته فيها، وذلك دعماً لاستراتيجية التنمية الصناعية الخاصة بوزارة التجارة والصناعة المصرية التى تستهدف تعميق نسبة المكون المحلى وإتاحة المزيد من فرص العمل وتقليل معدلات البطالة ونقل التكنولوجيا.

وأعرب رئيس الوزراء عن تطلعه إلي الإرتقاء بأطر التعاون بين مصر واليابان لأفاق جديدة من خلال استمرار التعاون الفنى وتبادل الخبرات لتعظيم فرص التصدير من خلال الحصول علي الدعم والاستشارات الفنية والصناعية اللازمة للشركات المصرية المصدرة وغيرها من القطاعات والهيئات المعنية بالتصدير والاستثمار، فضلاً عن التعاون مع الهيئة في مجال المعارض الدولية المتخصصة.

وفي ذات السياق، دعا رئيس مجلس الوزراء الشركات اليابانية ورجال الأعمال إلي زيارة مصر للتعرف علي فرص الإستثمار، مؤكداً إهتمام الحكومة بالتطوير المستمر لمناخ الإستثمار

وتطرق إلى ما توليه الحكومة من اهتمام فيما يتعلق بتنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في ظل أهمية تلك المشروعات في توفير فرص عمل للشباب وتنمية المناطق المحيطة بها، كما شدد علي أهمية تكاتف جهود الجهات المعنية وإستمرار التنسيق بما يسهم في زيادة حجم الصادرات المصرية إلي اليابان.

ومن جانبه، اشاد رئيس هيئة التجارة الخارجية اليابانية بالتحسن الملحوظ في بيئة الأعمال في مصر في ظل الجهود التي تقوم بها الحكومة المصرية في إطار تنفيذ برنامجها للإصلاح الإقتصادي والإجتماعي لتهيئة مناخ أفضل لجذب الإستثمارات التي يتم توجيهها في مختلف القطاعات الخدمية والتنموية

وأكد دعم بلاده للجهود المصرية في هذا الشأن، وموضحاً أنه سيقوم بنقل نتائج تجربة الإصلاح المصرية التي ساهمت في تحسين مناخ الأعمال ودعوة الشركات اليابانية لضخ المزيد من الإستثمارات في مجالات متنوعة في مصر

وأشار إلى أن الهيئة اليابانية قامت مؤخراً بتنظيم عدد من الندوات للتعريف بفرص الإستثمار وإمكانيات التعاون مع مصر في عدة مجالات

وأضاف أن بلاده تبدي إهتماماً بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة بإعتبارها أحد الدعائم الهامة للتنمية الإقتصادية، موضحاً جهود الهيئة لإتاحة فرص لتنمية معدلات التبادل التجاري مع مصر.