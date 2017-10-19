إسماعيل يتفقد مشروع تطوير ملاعب نادى الاتحاد السكندري

مها يونس تفقد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، بمرافقة الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، وعدد من الوزراء من بينهم الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية، والمهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، والمهندس مصطفى مدبولي وزير الإسكان، مشروع إنشاء مبنى مكمل وملاعب

مها يونس

تفقد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، بمرافقة الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، وعدد من الوزراء من بينهم الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية، والمهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، والمهندس مصطفى مدبولي وزير الإسكان، مشروع إنشاء مبنى مكمل وملاعب لنادى الاتحاد السكندري بمنطقة الغابة الترفيهية أمام ديوان عام المحافظة.

وأكد المحافظ على أهمية وجود أفرع اجتماعية للأندية الرياضية الشعبية بالإسكندرية، من بينها نادى الاتحاد السكندري لخدمة أعضاء تلك الأندية العريقة، وتوفير كل المتطلبات الواجبة لممارسة مختلف الأنشطة الرياضية بها، مشيراً إلى أن نادي الاتحاد السكندري له تاريخ مشرف وهو قطب من أقطاب الرياضة بمصر.



يذكر أن المشروع مكون من مبنى إداري مكون من طابقين ( أرضي وأول) على مسطح 1200 م2، ومبنى تغيير ملابس مكون من دور أرضي بمسطح 274م2، وملعب نجيب طبيعي قانوني بمسطح (١٠٠* ٦٤م٢)، وملعب نجيل صناعي قانوني بمسطح (١٠٠*٦٤م٢)، وخزان مياه وري، غرفة كهرباء مغزية للنادي، وموقع عام يشمل مسطحات خضراء و أسوار وبوابات.