إسماعيل يترأس اجتماع بحث إنشاء مجمع لإنتاج حامض الفوسفوريك

المال- خاص عقد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء اليوم اجتماعاً مع المهندس خالد الغزالي حرب رئيس مجلس إدارة شركة الوادي للصناعات الفوسفاتية، لبحث موقف مشروع إنشاء مجمع لإنتاج وتصنيع حامض الفوسفوريك من خام الفوسفات بهضبة أبو طرطور، بحضور المهندس خالد سلامة مدير المشروع.وقد عرض رئيس الشر

المال- خاص

عقد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء اليوم اجتماعاً مع المهندس خالد الغزالي حرب رئيس مجلس إدارة شركة الوادي للصناعات الفوسفاتية، لبحث موقف مشروع إنشاء مجمع لإنتاج وتصنيع حامض الفوسفوريك من خام الفوسفات بهضبة أبو طرطور، بحضور المهندس خالد سلامة مدير المشروع.

وقد عرض رئيس الشركة تطورات إنشاء المشروع، مشيراً إلى أنه تم طرح مناقصة لاختيار المقاول الرئيسي، تقدم لها 4 شركات عالمية من أسبانيا وألمانيا والصين وكوريا الجنوبية بنظام إنشاء المشروع وتدبير التمويل.

وأضاف أن المشروع يهدف لإنتاج مليون طن من حامض الفوسفوريك سنوياً، توجه إلى السوق المحلي طبقاً للحاجة والتصدير، بتكلفة تبلغ نحو 750 مليون دولار، حيث يقوم على استخدام خام فوسفات أبو طرطور بعد معالجته من خلال شركة المشروع، إضافة إلى إعادة تشغيل خط سكة حديد من منجم أبو طرطور مروراً بقنا حتى سفاجا.

من جانبه، وجه رئيس مجلس الوزراء باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمنح الترخيص باستغلال الفوسفات بهضبة أبو طرطور لصالح شركة فوسفات مصر، حتى تتمكن من توفير الخام المطلوب للمصنع وإعطاء الضمانات للبنوك الممولة مع الاستمرار في تصدير خام الفوسفات للخارج.

وتساهم بشركة الوادي للصناعات الفوسفاتية، شركات وطنية مصرية، وهي: شركة فوسفات مصر، والأهلي كابيتال، وشركات انبي، وبتروجيت، وغاز الشرق، وأبو قير للأسمدة، وبنك الاستثمار القومي، وهيئة الثروة المعدنية.

وأكد المهندس شريف إسماعيل ان هذا المشروع يسهم في تحقيق تنمية حقيقية في منطقة الصعيد، إلى جانب النهوض بمنطقة هضبة فوسفات أبو طرطور وتعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية التي تزخر بها هذه المنطقة، وزيادة القيمة المضافة الى هذا المنتج الذي يتمتع بجودة عالية من خلال استخدامه في صناعات أخرى.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة موقف تنظيم سوق تصدير الفوسفات المصري عن طريق إنشاء شركة تتولى عملية التسويق.