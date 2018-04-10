إسماعيل يترأس اجتماعا لتقييم مفاوضات سد النهضة بالخرطوم

المال- خاص ترأس المهندس/شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء اليوم اجتماع اللجنة العليا لمياه النيل بحضور السفير/سامح شكري وزير الخارجية، والدكتور/محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، وممثلي عدد من الجهات المعنية. وخلال الاجتماع قام كل من وزيرا الخارجية، والموارد المائية…

المال- خاص

ترأس المهندس/شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء اليوم اجتماع اللجنة العليا لمياه النيل بحضور السفير/سامح شكري وزير الخارجية، والدكتور/محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، وممثلي عدد من الجهات المعنية.

وخلال الاجتماع قام كل من وزيرا الخارجية، والموارد المائية والري باطلاع رئيس الوزراء واللجنة على ما تم في الاجتماع التساعي بشأن سد النهضة الذي عقد في الخرطوم يومي 4 و5 إبريل الجاري

وعرض الوزيران النقاط الأساسية التي تم تناولها خلال الاجتماع والتي تعكس الموقف المصري من مسالة بناء سد النهضة، وكذلك المقترحات المصرية لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه بين القيادات السياسية لكل من مصر والسودان واثيوبيا خلال اجتماعهم على هامش القمة الأفريقية في أديس أبابا في شهر يناير الماضي.

كما عرض الوزيران تقييمهما للمخرجات الخاصة باجتماع الخرطوم في ضوء المناقشات التي تمت خلاله وأيضاً التصور بالنسبة لمسار المفاوضات مستقبلاً بما في ذلك الاتصالات الجارية مع كل الأطراف لتحديد موعد ومكان الاجتماع القادم خلال هذا الشهر وكذلك التنسيق القائم بين مختلف الجهات المعنية في هذا الشأن.

