إسماعيل يبحث مع وزير أذربيجانى ملفات بينها السياحة والنقل

المال- خاص التقى المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء اليوم السيد شاهين مصطفيف، وزير الاقتصاد الأذربيجاني، بحضور وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، وذلك على هامش زيارته للقاهرة وترأسه وفد بلاده فى اجتماعات اللجنة المصرية الاذربيجانية المشتركة فى دورتها الرابعة. وفى بداية اللقاء، أشاد ر

المال- خاص

التقى المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء اليوم السيد شاهين مصطفيف، وزير الاقتصاد الأذربيجاني، بحضور وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، وذلك على هامش زيارته للقاهرة وترأسه وفد بلاده فى اجتماعات اللجنة المصرية الاذربيجانية المشتركة فى دورتها الرابعة.

وفى بداية اللقاء، أشاد رئيس الوزراء بوزير الاقتصاد الاذربيجانى بمستوى العلاقات السياسية المتميزة بين البلدين، معرباً عن تطلعه العمل على دعم وتعزيز العلاقات الثنائية بينهما فى مختلف المجالات وخاصة فى المجال الاقتصادى

ووجه الدعوة لرئيس وزراء اذربيجان لزيارة مصر خلال الفترة القادمة لتبادل الرؤى حول دفع مستوى العلاقات بين البلدين لمجال ارحب

وأكد على أن انعقاد اللجنة المصرية الأذربيجانية المشتركة أنما تأتى كفرصة لتحقيق شراكة وتكامل فى مختلف المجالات وخاصة التى تمتلك فيها البلدين ميزات تنافسية، ومن بينها الاستثمار فى قطاعات البترول والبتروكيماويات ومواد البناء والمنتجات الغذائية.

وشدد على أن اللجنة المشتركة يجب أن تضع اطاراً مناسباً لدفع العلاقات يكون قابل للتنفيذ وأن تعمل على متابعة ما تم التوصل إليه من نتائج.

ومن ناحية أخرى أشار رئيس الوزراء إلى أهمية التوصل إلى حلول مناسبة للتغلب على مشاكل النقل البحرى التى تحد من التوسع فى التبادل التجارى بين البلدين.

وفيما يتعلق بالتعاون فى المجال السياحى، أشار رئيس الوزراء إلى أن اللجنة المشتركة يجب أن تتناول مسألة استئناف الطيران المباشر بين أذربيجان والمقاصد السياحية فى مصر.

واستعرض رئيس الوزراء خلال اللقاء ما تم انجازه من خطوات واجراءات سواء على المستوى السياسى أوالاقتصادى، بما ساهم فى توفير مناخ جاذب للاستثمارات فى العديد من القطاعات،

وفى هذا الصدد اشار رئيس الوزراء إلى ما تحقق من نتائج ومؤشرات اقتصادية ايجابية مؤخراً سواء ما يتعلق بانخفاض عجز الموازنة ومعدلات البطالة، هذا فضلاً عن ما يتعلق بزيادة حجم الاستثمارات وتحقيق معدلات نمو مرتفعة رغم كل التحديات،

واستعرض رئيس الوزراء عدد من الفرص الاستثمارية المتاحة والتى يمكن للجانب الاذريبجانى الدخول فيها، مقترحاً عقد لقاء مشترك بين رجال الاعمال من الطرفين لمناقشة سبل زيادة معدلات التبادل التجارى وتعظيم الاستفادة من الفرص الاستثمارية فى الجانبين، فضلاً عن اقامة معارض متبادلة فى كل من مصر اذربيجان للتعريف بمنتجات البلدين.

وحول ما يتعلق بملف القضاء على الارهاب بكافة صوره واشكاله، اشار رئيس الوزراء إلى أن مصر تخوض حرباً شاملة للتخلص من شرور هذه الظاهرة التى لا دين لها ولا دولة،

وأشار إلى أن المجمتع الدولى يجب أن يتكاتف لمواجهة هذه الظاهرة والعمل على تجفيف منابع التمويل وصولاً للقضاء عليها بشكل نهائى.

من جانبه، أكد وزير الاقتصاد الاذربيجانى حرص بلاده على دعم وتعزيز العلاقات الثئانية بين البلدين فى مختلف المجالات والدفع بها لمستويات أعلى

وأشاد بالخطوات والاجراءات التى اتخذتها الدولة المصرية والتى ساهمت فى تحقيق المزيد من الاستقرار السياسي والاقتصادى، فضلاً عن اتاحة مناخ جيد لزيادة الاستثمارات، مشدداً على دعم بلاده الكامل لكافة الجهود التى تقوم بها مصر فى مواجهة خطر الارهاب والقضاء عليه، مستنكراً ربط الدين الاسلامى بالافعال والافكار المتطرفة للارهاب.

وتناول وزير الاقتصاد عدد من مجالات التعاون المشتركة، مشيراً إلى ما يتعلق بسبل زيادة حجم التبادل التجارى بين البلدين، وكذا التعاون والتنسيق فى مجالات البترول والغاز والسياحة والثقافة والزراعة والصحة والدواء والتعليم العالى بما فى ذلك التبادل الطلابى والتعاون بين الجامعات.