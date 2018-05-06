إسماعيل يبحث مع سفير الهند زيادة الاستثمارات بمصر

أحمد صبرى قال السفير أشرف سلطان المتحدث باسم مجلس الوزراء إن المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء ناقش اليوم مع السفير الهندى توفير منطقة اقتصادية بقناة السويس للشركات الهندية مؤكدا أن ذلك جاء بطلب من الجانب الهندى ورحب به نظيره المصري.وأضاف فى مداخلة هاتفية له مع برنامج 90 دقيقة على قناة المح

أحمد صبرى

قال السفير أشرف سلطان المتحدث باسم مجلس الوزراء إن المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء ناقش اليوم مع السفير الهندى توفير منطقة اقتصادية بقناة السويس للشركات الهندية مؤكدا أن ذلك جاء بطلب من الجانب الهندى ورحب به نظيره المصري.

وأضاف فى مداخلة هاتفية له مع برنامج 90 دقيقة على قناة المحور أن الجانبين اتفقا على التعاون فى مجال البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات وذلك لتقدم الهند فى هذا المجال ، مؤكدا أن هناك عروضا من الجانب الهندى للتعاون فى مجال النقل البحرى والسكة الحديد.

وبحسب بيان مجلس الوزراء، استقبل المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السفير سانجاي باتاتشاريا سفير الهند لدي القاهرة لبحث سبل دعم علاقات التعاون بين مصر والهند في المرحلة المقبلة وتوديعه قبيل مغادرته إلي بلاده عقب نهاية مدة خدمته في مصر.

وفى بداية اللقاء، رحب رئيس مجلس الوزراء بالسفير الهندي، مشيداً بجهوده طوال فترة عمله سفيراً لبلاده في مصر للإرتقاء بأطر التعاون بين البلدين في مختلف المجالات لافاق جديدة خاصة في ظل ما تتميز به العلاقات الثنائية التاريخية من روابط وطيدة وحالة زخم ساهمت في فتح مجالات تعاون أرحب بين مصر والهند، متمنياً له التوفيق والنجاح في مهمته القادمة.

وأكد رئيس الوزراء على تطلع الحكومة المصرية لإستمرار التعاون والتنسيق مع الجانب الهندي فيما يتعلق بالقضايا ذات الاهتمام المشترك، فضلاً عن الإستفادة من مقومات وإمكانيات البلدين المتنوعة وتبادل الخبرات في مختلف المجالات من خلال إستغلال الفرص الإستثمارية المتاحة وزيادة التواصل بين رجال الأعمال في البلدين لجذب المزيد من الإستثمارات وزيادة معدلات التبادل التجارى بما يصب في صالح الشعبين، في ضوء اتفاقيات التجارة الحرة الإقليمية التى انضمت إليها الدولتان والتى تمثل نافذة لاسواق جديدة ستسهم فى توفير فرص تصدير إضافية وتحقيق طفرة في مجال التعاون الاقتصادي.

ومن جانبه، أعرب السفير الهندي عن تقدير بلاده لما تشهده مصر في مجال الإصلاح الاقتصادي والإجتماعي من جهد دؤوب لتحقيق تنمية مستدامة، مؤكداً تطلع بلاده إلي توسيع مجالات التعاون مع مصر في مختلف المجالات منها إنشاء الموانيء الجافة والتعاون في مجال تصنيع البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات، وتصنيع الأطراف الصناعية والتعاون في مجال نقل السكك الحديدية والنقل البحرى، والتعاون في مجالات صناعات البتروكيماويات والصناعات الثقيلة

وأكد حرص الشركات الهندية العاملة في مصر علي توسيع أنشطتها وإستغلال الفرص الإستثمارية الواحدة المتاحة في ضوء المشروعات القومية الكبرى الجارى تنفيذها علي مستوى الجمهورية وإقامة منطقة إقتصادية للشركات الهندية في قناة السويس.