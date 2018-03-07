إسماعيل يبحث مع بنك التنمية لدول وسط أفريقيا تعزيز التعاون

المال- خاص استقبل المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، فورتناتو أوفا، رئيس بنك التنمية لدول وسط أفريقيا للتعرف علي أنشطة البنك وبحث سبل التعاون معه. ويعد البنك مؤسسة مالية تم تأسيسها بهدف دعم التنمية الاقتصادية والإجتماعية والثقافية للمجموعة الاقتصادية والنقدية لدول

المال- خاص

استقبل المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، فورتناتو أوفا، رئيس بنك التنمية لدول وسط أفريقيا للتعرف علي أنشطة البنك وبحث سبل التعاون معه.

ويعد البنك مؤسسة مالية تم تأسيسها بهدف دعم التنمية الاقتصادية والإجتماعية والثقافية للمجموعة الاقتصادية والنقدية لدول وسط أفريقيا.

وقال السفير اشرف سلطان المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إن رئيس بنك التنمية لدول وسط أفريقيا أشاد في مستهل اللقاء بالدور المحورى لمصر بإعتبارها شريك قوي للتنمية في أفريقيا ضارباً المثل بالدور الذي قامت به الشركات المصرية في تنمية غينيا الإستوائية

وأعرب عن تطلعه إلي دعم مصر للبنك وزيادة أطر التعاون معه بإعتباره نافذة هامة لزيادة التعاون بين مصر واشقائها في أفريقيا وأداة لتمويل مشروعات تنموية في مجالات مختلفة، فضلاً عن فتح مجالات للتعاون بين القطاع الخاص بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة في البلدان المستهدفة وتوفير فرص العمل وتحسين الظروف المعيشية وتخفيف حدة الفقر.

ومن جانبه رحب رئيس مجلس الوزراء برئيس بنك التنمية لدول وسط أفريقيا، منوهاً إلي حرص مصر علي تنمية علاقاتها مع البنك وإمكانية دراسة فرص التعاون المقترحة معه

وأشار إلى تجارب مصر في التعاون مع عدد من المؤسسات الدولية.

وأكد رئيس مجلس الوزراء خلال اللقاء علي حرص الحكومة المصرية علي القيام بدورها والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية في القارة الأفريقية في ظل الموارد الطبيعية والبشرية التي تمتلكها القارة والتي تؤهلها إلي القيام بدور رائد في السوق العالمية.

