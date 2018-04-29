إسماعيل يبحث تداعيات حريق شب بأخشاب خارج المتحف الكبير

المال- خاص التقى المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء مساء اليوم بالدكتور خالد العنانى، وزير الآثار للوقوف على تداعيات حادث الحريق الذى شب بالشدة المعدنية والمدعمة بألواح خشبية المركبة على الواجهة الخلفية الغربية لمشروع المتحف المصري الكبير.وطالب رئيس الوزراء وزير الاثار بموافاته بتقارير

المال- خاص

التقى المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء مساء اليوم بالدكتور خالد العنانى، وزير الآثار للوقوف على تداعيات حادث الحريق الذى شب بالشدة المعدنية والمدعمة بألواح خشبية المركبة على الواجهة الخلفية الغربية لمشروع المتحف المصري الكبير.

وطالب رئيس الوزراء وزير الاثار بموافاته بتقارير متابعة دورية عن اسباب وتداعيات الحادث، مشدداً على اهمية العمل على تلافى أى مسببات تؤدى الى تكرار مثل هذه الاحداث.

وكان وزير الاثار قد اوضح خلال اللقاء أنه فور حدوث الحريق توجهت سيارات الإطفاء الموجودة بالمتحف المصري الكبير ثم توالى خلال دقائق وصول سيارات الاطفاء من إدارة الحماية المدنية بالجيزة للتعامل مع الحريق وإخماده، حيث تم السيطرة على النيران بالكامل والانتهاء من أعمال التبريد.

كما اشار وزير الاثار إلى أنه تم الانتقال على الفور إلى موقع الحادث للاطمئنان على مجريات الامور على أرض الواقع وذلك بمرافقة محافظ الجيزة، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، ومساعد وزير الداخلية لشرطة السياحة والآثار، وعدد من كبار المسئولين فى كل من وزارتى الداخلية والاثار والهيئة الهندسية للقوات المسلحة ومحافظة الجيزة.

وأكد وزير الاثار على أن الحادث لم ينتج عنه اى اثار سلبية نهائياً على المبنى اوعلى أى قطعة أثرية بالمتحف، كما أنه لم ينتج عن الحريق أيه إصابات للعاملين، وأنه جارى معاينة موقع الحريق من قبل المعمل الجنائى للوقوف على اسباب الحادث