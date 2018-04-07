إسماعيل يبحث التوسع في إقامة مجمعات صناعة الأجهزة المنزلية

التقي المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء اليوم الدكتور محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي لبحث عدد من ملفات عمل الوزارة في الفترة الحالية.وخلال اللقاء عرض وزير الدولة للإنتاج الحربي جهود الوزارة لإقامة مشروعات صناعية تمثل قيمة مضافة من خلال نقل وتوطين وتنمية التكنولوجيا بالتعاون مع كبرى ا



التقي المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء اليوم الدكتور محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي لبحث عدد من ملفات عمل الوزارة في الفترة الحالية.

وخلال اللقاء عرض وزير الدولة للإنتاج الحربي جهود الوزارة لإقامة مشروعات صناعية تمثل قيمة مضافة من خلال نقل وتوطين وتنمية التكنولوجيا بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية والوزارات المعنية وممثلي القطاع الخاص في عدة مجالات من بينها إنتاج الواح الطاقة الشمسية، والشاحنات الثقيلة، والمصاعد والسلالم الكهربائية، وأجهزة الحاسب والتابلت.

وتناول اللقاء أيضاً بحث إمكانية التوسع في إقامة المجمعات التنموية لصناعة الأجهزة المنزلية ذات الجودة والسعر المناسبين للمواطنين.

وأكد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء علي أن التوسع في إقامة المشروعات الصناعية المختلفة سيسهم في توفير المناخ المناسب لتوفير المزيد من فرص العمل ورفع إمكانيات وقدرات الكوادر البشرية المصرية المؤهلة والقادرة علي تصميم وتطوير المنتج بهدف فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية سواء محلياً أوخارجياً لزيادة التصدير.