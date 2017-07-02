إسماعيل: نعتمد على تفهم المصريين لخطوات الإصلاح

هاجر عمران وولاء البرى قال شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تعتمد على تفهم المصريين فى اتخاذ خطوات جادة وملموسة للإصلاح الاقتصادى خلال الفترة الحالية. وأضاف خلال مؤتمر مصر تستطيع بالتاء المربوطة، الذى تنظمه وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج اليوم: "نحن نثمن غاليا جهد كل مصرى فى الخار



هاجر عمران وولاء البرى

قال شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تعتمد على تفهم المصريين فى اتخاذ خطوات جادة وملموسة للإصلاح الاقتصادى خلال الفترة الحالية.

وأضاف خلال مؤتمر مصر تستطيع بالتاء المربوطة، الذى تنظمه وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج اليوم: “نحن نثمن غاليا جهد كل مصرى فى الخارج كما يهمنا الاستفادة من أحدث الأساليب العلمية وخبرات سيدات مصر الفضليات”.

وأشار إلى أن المرأة المصرية لعبت دورا بارزا يؤكد عمق فهمها للمشاركة الفاعلة فى الثورة، لافتا إلى تحديد عام 2017 عاما للمرأة المصرية.

وقال إن مصر تجتاز معظم التحديات لأنها قوية وراعت أن يكون تأثير الإصلاح محدود مع توصيل الدعم لمستحقيين الأساسيين، مؤكدا الاهتمام بتنشيط السياحة والاستثمارات الاجنبية وتدشين نظام تأمين صحى شامل.

وقال: تابعت الجزء الأول من مؤتمر مصر تستطيع العام الماضى وسعدت بنتائجه التى ستنعكس على تحقيق التنمية والاستقرار.