إسماعيل: معرض سوبر ماركت وأهلا رمضان مستمر طوال الشهر الفضيل

قال المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، إن معرض سوبر ماركت وأهلا رمضان سيستمر طوال شهر رمضان ويتوقف ذلك على إقبال المواطنين.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد منذ قليل أن هناك كميات كبيرة من السلع تم طرحها في المعرض وذلك بالتوازى في جميع المحافظات على مستوى الجمهورية من خلال إقامة معارض مماثلة.

وأكد إسماعيل أن الحكومة تعمل على خفض الأسعار، من خلال تقليل حلقات التداول والتحكم في تكاليف النقل.