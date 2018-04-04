إسماعيل: مصر مستعدة لتقديم الدعم للعراق في مشروعات البنية التحتية

المال- خاصاستقبل المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء اليوم السيد الدكتور سليم الجبوري رئيس مجلس_النواب العراقي والوفد المرافق له من أعضاء مجلس النواب لبحث سبل دعم العلاقات الثنائية بين مصر والعراق. حضر اللقاء المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب والسفير،حبيب محمد هادي سفير العراق لد

المال- خاص

استقبل المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء اليوم السيد الدكتور سليم الجبوري رئيس مجلس_النواب العراقي والوفد المرافق له من أعضاء مجلس النواب لبحث سبل دعم العلاقات الثنائية بين مصر والعراق.

حضر اللقاء المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب والسفير،حبيب محمد هادي سفير العراق لدي القاهرة، واللواء/سعد الجمال رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب.

وقال السفير، أشرف سلطان المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إن رئيس مجلس الوزراء رحب في مسهل اللقاء برئيس مجلس النواب العراقي والوفد المرافق له

وأشاد إسماعيل بالعلاقات التاريخية وأطر التعاون بين مصر والعراق في مختلف المجالات

وأكد المهندس شريف إسماعيل علي دعم مصر لوحدة العراق واستقراراه واستمرار التشاور والتنسيق بين البلدين في ظل التحديات المشتركة التي تواجه المنطقة.

وأشاد بالجهود الإصلاحية التي بذلتها الحكومة العراقية في الفترة الأخيرة لتحقيق النهضة الاقتصادية المرجوة بالتزامن مع جهودها للقضاء على العناصر الإرهابية المتطرفة في العراق.

وأوضح السفير أشرف سلطان أن اللقاء تناول مساهمة الشركات المصرية في إعادة إعمار العراق واستغلال الفرص المتاحة للتعاون في هذا المجال.

وأكد رئيس الوزراء علي استعداد مصر لتقديم كل الدعم الممكن للعراق ووجود مجال واسع للمساهمة في مشروعات البنية التحتية في العراق ونقل التجربة المصرية في هذا الشأن.

وأشار إلى ما قامت به مصر من مشروعات في مجال الكهرباء والمياه والطاقة وإنشاء مدن جديدة، فضلاً عن مشروع المليون ونصف المليون فدان لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء، وغيرها من المشروعات الضخمة التي تم انجارها مؤخراً.

ومن جانبه، قدم الدكتور، سليم الجبوري التهنئة إلي الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة فوزه بفترة رئاسية جديدة وتجديد الشعب المصري ثقته فيه في ظل ما حققه من إنجازات في فترته الأولي على الرغم من كل التحديات.

وأكد أن دور مصر المحوري في المنطقة يمثل دوماً مركز الثقل لتحقيق الاستقرار السياسي والنهضة الاقتصادية المنشودة.

كما أبدي رئيس مجلس النواب العراقي تطلعه إلي زيادة حجم الاستثمارات المصرية في العراق والتعاون الاقتصادي والاستفادة من خبرة الشركات المصرية في عمليات إعادة الإعمار بالتزامن مع جهود الحكومة العراقية في مختلف المجالات خاصة المناطق التي عانت من تداعيات المواجهة مع الإرهاب

وأوضح أن الحكومة العراقية قامت بالعديد من الإصلاحات الاقتصادية تضمنت تعديل عدد من التشريعات بهدف تطوير مناخ الاستثمار بشكل يسمح بتنمية اقتصادية حقيقية تساهم في القضاء علي الإرهاب من خلال اقتصاد أقوي يوفر فرص العمل ومستوى معيشة وخدمات أفضل للمواطنين