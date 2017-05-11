إسماعيل: مؤتمر لندن يستهدف دعم الصومال واستعادة سيادته

المال - خاصأكد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، في كلمته التي ألقاها في الجلسة الأولى لمؤتمر لندن حول الصومال التي عقدت ظهر اليوم تحت عنوان "دعم الأمن القومي الصومالي"، أن انعقاد هذا المؤتمر يهدف إلى تقديم كل سبل الدعم لجمهورية الصومال، لاستعادة سيادتها الإقليمية على أراضيها، وبسط سيادة ا



المال – خاص

أكد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، في كلمته التي ألقاها في الجلسة الأولى لمؤتمر لندن حول الصومال التي عقدت ظهر اليوم تحت عنوان “دعم الأمن القومي الصومالي”، أن انعقاد هذا المؤتمر يهدف إلى تقديم كل سبل الدعم لجمهورية الصومال، لاستعادة سيادتها الإقليمية على أراضيها، وبسط سيادة القانون.

وأشار إلى أن المؤتمر يستهدف دعم البنية المؤسسية للدولة وإعادة إنشاء جيش صومالي وطني موحد، ودعم عملية المصالحة الوطنية، واستكمال عملية المراجعة الدستورية، وصولاً إلى إتمام عملية انتخابية جديدة في العام 2020، خاصة بعد أن تم الانتهاء من أحد الاستحقاقات الدستورية الهامة بانتخاب محمد عبد الله فارماجو، رئيساً جديداً للبلاد، وإجراء انتخابات برلمانية في أوائل 2017، وذلك على الرغم من التحديات التي تواجهه والمتمثلة في مكافحة الإرهاب.

كما شدد إسماعيل على أن مصر حريصة علي دعم أشقائها وتعزيز أطر التعاون الثنائي معهم في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية، فضلاً عن الاستعانة بمختلف مؤسسات الدولة المصرية والتنسيق مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية للمساهمة في إعداد الكوادر الصومالية المؤهلة، حيث استضافت عبر السنوات الثلاث السابقة حوالي 90 متدربا في 41 دورة تدريبية تم تنظيمها في مجالات متنوعة، منها الدفاع والشرطة والدبلوماسية والطب والزراعة وتمكين المرأة ومكافحة الإرهاب.

وفى نهاية كلمته، أعرب المهندس شريف إسماعيل، عن تطلعه لأن يتوصل الحاضرون في المؤتمر لرؤية واضحة يمكن للمجتمع الدولي ترجمتها وتبنيها للمضي قدماً لدعم الصومال، حتى يتسنى له التغلب على ما يواجهه من تحديات، واستعادة زمام الأمور لتحقيق الاستقرار والتنمية التي يستحقها شعب الصومال الشجاع بما يسهم في توفير حياه كريمة لأبنائه.