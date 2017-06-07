إسماعيل للرئيس: مراجعة جميع مخالفات البناء والتعديات خلال 6 أشهر

رئيس هيئة الرقابة الإدارية: استرداد 919 ألف و458 فدان من أراضى الدولةمليون و928 ألف فدان.. و168 مليون متر مربع تعديات تم حصرهابدور إبراهيم:كشف المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، خلال كلمته بحضور رئيس الجمهورية، لعرض نتائج قرارات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، أ



رئيس هيئة الرقابة الإدارية: استرداد 919 ألف و458 فدان من أراضى الدولة مليون و928 ألف فدان.. و168 مليون متر مربع تعديات تم حصرها بدور إبراهيم: كشف المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، خلال كلمته بحضور رئيس الجمهورية، لعرض نتائج قرارات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، أن إجمالى التعديات على أراضي الدولة بلغت 168.5 مليون متر مربع، وتم إزالة 118 مليون متر مربع بنسبة 69 % . وأكد أنه من المقرر الانتهاء من مراجعة مخالفات البناء والتعديات خلال 6 أشهر، إلى جانب عمل التعديلات التشريعية اللازمة، وتغليظ العقوبات خلال 3 أشهر . وكشف اللواء محمد عرفان، رئيس هيئة الرقابة الإدارية أن إجمالى ماتم حصره خلال الفترة من 12 إلى 31 مايو الماضى، من أراضى الدولة المتعدى عليها بلغ مليون و928 ألف فدان، بالإضافة إلى 168 مليون متر مربع . وأشار خلال استعراضه تقرير بأخر مستجدات ملف استرداد أراضى الدولة، اليوم أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى أنه تم استرداد حوالى 919 ألف و458 فدان، بالإضافة إلى 771 ألف فدان أراضى مزارع مثمرة، تقدم أصحابها بطلبات تقنين، وذلك بنسبة إنجاز 87 % من إجمالى التعديات .

ولفت إلى أنه تم استرداد 53 مليون متر مربع، بخلاف 65 مليون متر مربع مقام عليها مبانى مأهولة، ومقدم لها طلبات تقنين أوضاع، وبلغت بنسبة الإنجاز 68 % من إجمالى التعديات . وأشار إلى أن مالم يتم استرداده بلغ حوالى 236 ألف، و997 فدان، بنسبة 13 %، و49 مليون متر مبانى بنسبة 23 % من إجمالى المساحات محل المهمة . وأوضح أنه بالنظر إلى موقف جهات الولايةـ يتبين تحقيق النتائج الايجابية التالية:



فى مشروع المليون ونصف المليون فدان، تم إزالة جميع التعديات الواقعة على المرحلة الأولى، بخلاف أنه يجرى النظر من جانب شركة الريف المصرى، فى تقنين 65 ألف فدان مستصلحة ومزروعة، منزرعة. بالمدن الجديدة تم استرداد حوالى 15 ألف و395 فدان، منها 1200 فدان بالقاهرة الجديدة، ويتطلب الأمر إعادة تخطيطها للاستفادة منها فى مشروعات منها الإسكان الاجتماعى.



بخصوص التعديات على أراض منافع الرى، ومنها المصرف ونهر النيل تم إزالة 276647 ألف مخالفة، بنسبة 63.7 %، ومتبقى 157168 مخالفة جارى إزالتها. فيما يتعلق بطلبات تقنين أوضاع أراض وضع اليد،تبين وجود عدد كبير من طلبات التقنين، ويتطلب الأمر ايجاد ألية سريعة لتقنين أراضى الدولة، بما يحقق الانضباط وتصحيح للعلاقة بين الدولة والمواطنين، ويكشف جانب من الاقتصاد غير الرسمى، بخلاف تحقيق موارد للدولة.



وأوضح أنه من الممكن تشكيل لجنة فرعية بكل محافظة، للبت فى طلبات تقنين وضع اليد، باستخدام نموذج تقنين معتمد، يتم استيفائة بكل محافظة، وأعدت اللجنة العليا لاسترداد الاراضى برئاسة المهندس إبراهيم محلب، النموذج وسيتم إرساله للمحافظات.

وأشار إلى أن هناك اقتراح بأن يتم سداد نسبة تحت الحساب من كل مواطن، تمت الموافقة على تقنين أوضاع أرضه فى حساب حق الشعب، لما لذلك من دور فى سرعة إنهاء الإجراءات.



ولفت إلى ضرورة إعادة النظر فى إعداد مشروع قانون يتضمن الغرامة والحبس للمتعدى على أملاك الدولة، ومصادرة الألات المستخدمة. ولفت إلى ضروة استخدام التكنولوجيا الحديثة فى رصد التعديات فور وقوعها، والبعد عن العنصر البشرى فى الرصد والحفر، ولابد أيضا من قيام جهات الولاية بوضع خطة للاستخدام الأمثل للأراضى غير المستغلة، والتى تمت إزالة التعديات عليها بالبيع، أو تنفيذ مشروعات قومية وخدمية،

ولابد أيضا من تحصيل الغرامات من المواطنين فى فترة زمنية محددة، أسوة بإجراءات الإزالة. ولفت إلى ضرورة ايجاد ألية تمكن هيئة التعمير والتنمية الزراعية من حصر التعديات على الأراض المملوكة لها بجميع أنحاء الجمهورية، خاصة بعدما تبين أن هناك قصور واضح فى تحديد وحصر التحديات، بسبب غياب التكنولوجيا فى حصر التعديات . وأكد فى نهاية كلمته أنه تم تنفيذ التكليفات بكل ثقة، ولم يتم التفرقة بين مواطن وأخر، والكل سواء أمام القانون، ولم تكن حملة لإزالة التعديات بقدر ما كانت لتطبيق القانون والمساواة.

