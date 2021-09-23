نقل وملاحة

إسماعيل عبد الغفار: نسعى لرفع التصنيف الدولي لأكاديمية النقل البحري وإضافة تخصصات جديدة

تحتفل الأكاديمية العربية العام المقبل 2022 بمرور 50 عاما على إنشائها
أماني العزازي 1:14 ص, الجمعة, 24 سبتمبر 21 1:14 ص, الجمعة, 24 سبتمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

قال الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري أن كليات فرع الأكاديمية بمدينة العلمين تعد نموذجا لدمج التعليم التكنولوجى بالتعليم التقليدى، خاصة مع وجود كلية متخصصة للذكاء الاصطناعي بجانب ريادتها فى مجال النقل البحرى واللوجستيات.

وقال عبد الغفار إننا نسعى خلال العام المقبل مع احتفالاتنا بمرور 50 عاما على إنشاء الأكاديمية لأضافة تخصصات جديده تواكب التطور التكنولوجي وترفع من تصنيفنا الدولى.

اقرأ أيضا  سلطة الطيران المدني تستضيف مجموعة من الدورات بالتعاون مع المنظمة العربية

ومن ناحيته، أكد الدكتور أيمن أبراهيم، رئيس جامعة بورسعيد، أن استمرار تنظيم فعاليات منتدى مجمع الصناعة ومسابقة مصر للمهارات يعد نجاحا للأكاديمية ومجمع خدمة الصناعة.

وأشار إلى أن التنسيق بين الجامعة والأكاديمية يستهدف خدمة المجتمع المحلى، ويتوافق مع رؤية القيادة السياسية فى دعم التعليم الفنى، حيث تستهدف الحكومه المصرية إنشاء 10 جامعات أهلية، جار بناء 4 جامعات منها حاليا.

اقرأ أيضا  ناقلة الغاز المسال «SERI BALQIS» تغادر ميناء دمياط إلى الكويت

وكان مجمع خدمة الصناعة بالأكاديمية العربية قد عقد منتداه الخامس صباح أمس، بحضور رئيس جامعة بورسعيد والدكتور أمل عصفور عضو النواب وأحمد الحيوي أمين عام صندوق تطوير التعليم بمجلس الوزراء.

ومن المزمع أن يعقد المنتدى اليوم حلقة نقاشية بعنوان الصناعة والاقتصاد والاستثمار يديرها المهندس هاني توفيق الخبير الاقتصادى وبحضور فيها خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية وهانى عيسي استشارى وزارة الاسكان للمشروعات القومية والربان على عاصم مدير عام ميناء شرق بورسعيد واحمد معطى خبير سوق المال.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم أماني العزازي

ملف الكاتب أماني العزازي

اقرأ أيضاً

مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الجمعة 24-9-2021

مدحت إسماعيل 12:10 ص, الجمعة, 24 سبتمبر 21

وزير النقل يوجه بإزالة المرافق المتعارضة مع القطار الكهربائي السريع

مدحت إسماعيل 10:46 م, الخميس, 23 سبتمبر 21

محافظ الجيزة يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات رصف وتطوير الطرق بكرداسة

محمود محسن 4:11 م, الخميس, 23 سبتمبر 21

رئيس هيئة قناة السويس وسفير الأردن يبحثان سبل التعاون المشترك

نادية سلام 2:29 م, الخميس, 23 سبتمبر 21

أسامة ربيع: التشغيل المبدئي لنفق الشهيد أحمد حمدي 2 من 8 صباحا وحتى 4 مساء

نادية سلام 1:53 م, الخميس, 23 سبتمبر 21

مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الخميس 23-9-2021

مدحت إسماعيل 12:10 م, الخميس, 23 سبتمبر 21