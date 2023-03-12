إسماعيل عبد الغفار : المؤسسات والمنظمات تواجه تحديات لإيجاد حلول مبتكرة مع الثورة التكنولوجية والصناعية

أكد الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، أن العالم اليوم يشهد العديد من الأزمات والاضطرابات وتتزامن جميعها مع أزمة التغير المناخى ولهذا أصبحت المنظمات تدرك ضرورة تطوير ممارسات إدارة المخاطر التى تنتهجها لمواكبة البيئة الجديدة ، ولهذا أصبح الاعتماد على الابتكار والتقنيات الحديثة والمرونة محور اهتمام جميع المنظمات ومنها قطاع النقل البحرى واللوجيستيات.

وأكد ” عبد الغفار” خلال مشاركته فى المؤتمر الدولى للنقل واللوجيستيات، أنه مع الثورة التكنولوجية والصناعية التي يشهدها العالم حالياً أصبحت المؤسسات والمنظمات تواجه تحديات مختلفة تتطلب إيجاد حلول مبتكرة لتلك المشكلات ، تعتمد على أنماط من التفكير غير التقليدي.

وتابع : من هنا يأتى الدور المهم للتكنولوجيا والابتكار فى تحقيق التنمية المستدامة وقد أظهرت الدراسات التى أعدت من قبل صياغة خطة التنمية المستدامة حتى عام 2030 وبعد إقرارها مدى مساهمة العلوم والتكنولوجيا والابتكار كأداة لتحقيق التنمية المستدامة ولذلك يناقش مؤتمر مارلوج (12) هذا العام مجموعة من القضايا التى تعكس تلك التحديات التي تواجه العالم.

وقال إسماعيل عبد الغفار يسعدني أن نلتقي في هذا التجمع الدولي السنوي لمناقشة آخر المستجدات التي طرأت على الشأن البحري والموانئ واللوجيستيات، وطرح موضوعات تشكل تحديات لتطوير النقل البحري على مستوى مصر والمنطقة العربية وأيضا العالم ومناقشتها والمساعدة إيجاد الحلول الناجحة لها.

وأشار “عبد الغفار ” إلى أن الأكاديمية تقوم بتقديم العديد من المسارات التعليمية التى تتميز بالنوعية العالية من حيث الجودة والتنوع المتناغم لخدمة أغراض التنمية والديناميكية فى التطور لمواكبة المتغيرات الدولية، من خلال عقد شراكات مع كبريات الجامعات المتخصصة في كافة المجالات.