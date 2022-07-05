إسماعيل عبدالغفار: مصر سبب وجود الأكاديمية العربية

قال الدكتور إسماعيل عبدالغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، “لولا مصر ما كانت الأكاديمية العربية”، مثمنًا جهود الدولة المصرية فى تمهيد البنية التحتية، وإنشاء المدن الجديدة والذكية التى تضم فرعين للأكاديمية بها وهى مدن العلمين والعاصمة الإدارية ولدينا ٨ا فرعًا و١٣ كلية.

وأشار إلى تحقيق الأكاديمية المرتبة الأولى على مصاف الجامعات فى تصنيف التايمز بجودة التعليم، لافتا إلى جهود وزارة النقل فى إنشاء الطرق وآخرها انطلاق القطار الكهربائي.

جاء ذلك خلال المؤتمر الذي نظمته اليوم الأكاديمية العربية احتفالا باليوبيل الذهبي، ودعت إليه محافظ دمياط وبورسعيد.

محافظ بورسعيد يستقبل محافظ دمياط ورئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

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ورحب ” اللواء عادل الغضبان ” محافظ بورسعيد بزيارة محافظ دمياط ورئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، مشيرا إلى ترحيبه الدائم بمد جسور التواصل بين محافظتى دمياط وبورسعيد، والتعاون المثمر بين محافظتي بورسعيد و دمياط و الاكاديمية البحرية.