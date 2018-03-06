إسماعيل: زيارة بن سلمان دفعة جديدة للتعاون الاقتصادي

المال- خاص التقي المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولى عهد المملكة العربية السعوديةوأعاد رئيس مجلس الوزراء التأكيد علي عمق العلاقات التاريخية الوثيقة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين والتي تسودها مشاعر الود والأخوة

المال- خاص

التقي المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولى عهد المملكة العربية السعودية

وأعاد رئيس مجلس الوزراء التأكيد علي عمق العلاقات التاريخية الوثيقة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين والتي تسودها مشاعر الود والأخوة

وأشاد بحالة الزخم التي تشهدها هذه العلاقات في ضوء حرص القيادة السياسية في البلدين الشقيقين على زيادة التنسيق ودفع أطر التعاون في مختلف المجالات، فضلاً عن الحوار القائم بين البلدين حول العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن زيارة بن سلمان إلى القاهرة تعد دفعة جديدة للعلاقات القائمة بين البلدين وتفتح مجالات إضافية للتعاون الاقتصادي وزيادة التبادل التجارى بينهما في مجالات متنوعة بما يحقق المصالح المشتركة.

من جانبه أعرب الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولى عهد المملكة العربية السعودية عن تقديره للجهود التي تبذلها الدولة المصرية فيما يتعلق بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والإجتماعي

وأشاد بما يتحقق علي صعيد تنمية العلاقات الاقتصادية للاستفادة من الفرص الإستثمارية الواعدة بين البلدين.

كما أكد ولي العهد على دعم المملكة لمصر في حربها ضد الإرهاب التي تخوضها عن المنطقة ككل، وذلك حتى القضاء على هذه الظاهرة الخبيثة، وتجفيف منابع تمويلها، وإجتثاث جذورها بشكل نهائي، لما تتسبب فيه من عرقلة جهود التنمية المستدامة في مختلف المجالات في المنطقة.