إسماعيل : الحكومة توفر المناخ الجاذب للاستثمارات فى قطاع الطاقة

المال -خاص: تابع المهندس شريف إسماعيل،اليوم، رئيس مجلس الوزراء، الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات الجارى إقامتها فى قطاع الغاز الطبيعى، جاء ذلك خلال اجتماعه بوزير البترول وعدد من قيادات الوزارة. وأكد رئيس الوزراء حرص الدولة على توفير المناخ الجاذب للاستثمارات…

المال -خاص:

تابع المهندس شريف إسماعيل،اليوم، رئيس مجلس الوزراء، الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات الجارى إقامتها فى قطاع الغاز الطبيعى، جاء ذلك خلال اجتماعه بوزير البترول وعدد من قيادات الوزارة.

وأكد رئيس الوزراء حرص الدولة على توفير المناخ الجاذب للاستثمارات فى قطاع الطاقة، وخاصة المتعلقة بالغاز الطبيعى، وذلك سعيا إلى تنمية المشروعات فى هذا القطاع الحيوى، وتعظيما للعائد من استغلال الإمكانات والثروات الواعدة التى تمتلكها مصر.

واستعرض المهندس طارق الملا، وزير البترول، الجهود المبذولة في قطاع الغاز والرؤية المستقبلية لزيادة الإنتاج، بما يلبي متطلبات مختلف أوجه التنمية المستدامة والتصدير، و تناول الاجتماع الموقف الخاص بالمرحلة الثانية من مشروع تنمية حقل “ظهر”، فضلا عن بعض المقترحات الخاصة بالصناعات البتروكيماوية وصناعة الأسمدة.

وتطرق الاجتماع إلى الموقف الخاص باستكمال مشروع توصيل الغاز الطبيعى للمنازل، والجهود المبذولة فى هذا الصدد، وأكد رئيس الوزراء اهتمام الدولة بهذا المشروع، والعمل تذليل أى عقبات قد تواجه عمليات التنفيذ للانتهاء منه فى التوقتيات المحددة.