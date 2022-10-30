إسلام عزام: نتفاوض مع «المالية» لمنح حوافز ضريبية لصناديق الاستثمار العقاري

قال إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة تعمل في مفاوضات مع وزارة المالية حاليًا، لإعطاء حوافز ضريبية لصناديق الاستثمار العقاري.

وأوضح عزام، خلال كلمته في مؤتمر التطوير العقاري السادس The 6th Real Estate Debate 2022، الذي تنظمه “المال جي تي إم” اليوم الأحد، أن تفعيل دور الصناديق العقارية يكمن في تسهيل التشريعات الضريبية.

وأشار إلى أن هيئة الرقابة المالية سهلت من بعض متطلبات اصدار الصناديق العقارية، على غرار طلب مقيم عقاري واحد فقط وليس إثنين.

وانطلق مؤتمر التطوير العقاري السادس The 6th Real Estate Debate 2022، الذي تنظمه “المال جي تي إم”، اليوم الأحد، بفندق نايل ريتز كارلتون، تحت رعاية وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وعقدت شركة المال جى تى إم النسخة السادسة من مؤتمر التطوير العقاري، تحت عنوان «4 تحديات ترسم مستقبل القطاع العقارى»، ما يأتى تزامناً مع الحراك الاقتصادى الذى تشهده مصر حالياً بعد انتهاء فاعليات المؤتمر الاقتصادى والذى نتج عنه توصيات بمزيد من الشراكة مع القطاع الخاص.

وتشهد نسخة العام الحالى من المؤتمر مشاركة واسعة من كبار المسئولين والمطورين العقاريين والقطاع المالى، ومن المرتقب أن تشهد جلسات المؤتمر الكشف عن استراتيجية جهات حكومية وسيادية فى تنشيط ودعم المطورين العقاريين، وذلك خلال كلمات افتتاحية فى المؤتمر.