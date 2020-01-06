إسلام زكي: أطرح ألبومي الأول قريبًا للجمهور

بعد أن قدّم العديد من الألحان الناجحة لكبار نجوم الغناء في مصر

كشف الملحن إسلام زكي، في تصريحات، للمال، أنه يعكف حاليًّا على وضع اللمسات النهائية على أغنيات ألبومه الأول، الذي يطرحه للجمهور المصري خلال فبراير المقبل.

وأضاف أنه قرر اتخاذ هذه الخطوة بعد أن قدّم العديد من الألحان الناجحة لكبار نجوم الغناء في مصر، لكون معظمهم أصبح يفضل تقديم أغنيات سنجيل ضاربة فقط في السوق وعدم تقديم ألبوم غنائي كامل لجمهوره.

وتابع إسلام زكي أنه سيقدم في ألبومه الأول أغنيات متنوعة تشبهه وتشبه الأفكار التي يريد تقديمها للجمهور.

ونوه زكي أيضًا بأنه سيقوم بتصوير أغنية “بعد الغياب” من ألبومه الجديد، لكن يفاضل حاليًّا بينها وبين أغنية أخرى، لافتًا إلى أن أغنية “بعد الغياب” كلمات الشاعر محمد حسن، وتوزيع موسيقي أحمد حسام، وسيتم تصوير الأغنية مع المخرج محمد القاضي.