إسلام خليل يكشف لـ «المال» كواليس أغنية «الأهلي جبار» لسعد الصغير

كشف الشاعر الغنائي إسلام خليل ل جريدة "المال" أن الأغنية الجديدة التي يتعاون فيها مع المطرب الشعبي سعد الصغير " الأهلي فريق جبار " تم تسجيلها في ستوديو الرسالة بالمهندسين مؤخرا . وأضاف إسلام خليل أن الأغنية من ألحان محمد…

كشف الشاعر الغنائي إسلام خليل ل جريدة “المال” أن الأغنية الجديدة التي يتعاون فيها مع المطرب الشعبي سعد الصغير ” الأهلي فريق جبار ” تم تسجيلها في ستوديو الرسالة بالمهندسين مؤخرا .

وأضاف إسلام خليل أن الأغنية من ألحان محمد عبد المنعم وتوزيع موسيقي لزيزو فاروق ، وسيتم طرحها خلال أيام قليلة .

وأكد إسلام خليل أن الأغنية تعمد فريق العمل فيها عدم وصف البطولة الأفريقية بها حتى تعيش لفترة طويلة مع الجمهور ، مضيفا سعد الصغير تحدث معه وطلب منه تقديم أغنية للنادي الأهلي خلال الأيام الحالية .

وأوضح أن تسجيل الأغنية استمر حتى ساعات الصباح الأولى ، بحضور المهندس أحمد جودة المسئول عن هندسة الصوت بستوديو الرسالة .