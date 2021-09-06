إسلام خليل: أغنيتي المقبلة مع هدى.. وأحضر لاكثر من عمل غنائي

قال الشاعر الغنائي إسلام خليل، إنه يتعاون مع المطربة الشعبية هدى في أغنية جديدة تم تسجيلها اليومين الماضيين، لكن لم تستقر حتى الآن على طرحها كأغنية سنجيل للجمهور أم ستكون ضمن ألبوم غنائي جديد.

وأضاف لـ”المال” أن الأغنية الجديدة بعنوان أنا بس، توزيع وليد مصطفى وكلماته وألحانه في نفس الوقت.

وأوضح أن الأغنية تتميز بطابع مقسوم شرقي خفيف، مناسب لجو موسم الصيف وسيتم طرحها خلال الأيام القليلة القادمة للجمهور.

ولفت خليل إلى أنه يقوم باختيار أكثر من أغنية حاليا لتقديمها لبعض نجوم الغناء الشعبي في مصر الفترة المقبلة قبل انتهاء عام 2021.