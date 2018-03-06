إسلام حسن رئيساً تنفيذياً لشركة NCR مصر

المال ـ خاصتولى إسلام حسن، المدير العام لشركة NCR مصر، منصب الرئيس التنفيذى لها بداية من العام الجارى، خلفًا لأسامة السيد الذى انتقل لمنصب آخر خارج الشركة.قال الرئيس التنفيذى الجديد للشركة فى تصريح لـ «المال» إن الشركة تسعى خلال الفترة المقبلة لتوسيع حجم أعمالها فى مصر، عبر مضاعفة عد

المال ـ خاص

تولى إسلام حسن، المدير العام لشركة NCR مصر، منصب الرئيس التنفيذى لها بداية من العام الجارى، خلفًا لأسامة السيد الذى انتقل لمنصب آخر خارج الشركة.

قال الرئيس التنفيذى الجديد للشركة فى تصريح لـ «المال» إن الشركة تسعى خلال الفترة المقبلة لتوسيع حجم أعمالها فى مصر، عبر مضاعفة عدد الموظفين القائمين على العمليات والدعم الفنى فى ظل الفرص الواعدة المتوافرة بالسوق المصرية.

أشار إلى أن مصر تعتبر من أهم الأسواق بالنسبة لمجموعة NCR فى ظل الاهتمام الذى توليه الحكومة لنشر الشمول المالى والمدفوعات الإلكترونية، بعد تدشين المجلس الأعلى للمدفوعات، ما ينعكس على نشر الخدمات الإلكترونية فى مصر.

أكد أن تطوير المدفوعات الإلكترونية أحد أهم محاور عمل الشركة فى مصر خلال الفترة المقبلة، بعد أن أصبحت توجه قومى للدولة، كما أن هناك العديد من المشروعات التى تعمل عليها الشركة مع جهات مختلفة، مثل مشروع ميكنة المجمعات الاستهلاكية بالتعاون مع شركات أخرى ووزارة التموين فى مصر، ونشر 1500 نقطة بيع فى المرحلة الأولى.

تابع: «نعمل حاليًا على تدشين أكبر مركز عمليات وخدمة عملاء تابع للشركة فى العالم فى مصر، من خلال خدمة 30 دولة حول العالم، انطلاقًا من الدور الإقليمى لمصر واهتمامها بالمدفوعات الإلكترونية».

فى سياق متصل كشف الرئيس التنفيذى للشركة، عن أن عمل الشركة مع بنك ناصر الاجتماعى لتدشين نظام جديد للمدفوعات، يتضمن نشر ماكينات الصراف الآلى، وإطلاق بطاقات للمطلقات ومستحقى المعاشات.

يذكر أن الشركة تستحوذ على أكثر من %85 من سوق ماكينات الصراف الآلى فى مصر بأكثر من 11 ألف ماكينة.