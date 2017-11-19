إسلام توفيق: MTI للسيارات تعتزم طرح 5 طرازات جديدة

❐ ضح 100 مليون جنيه لتدشين مركزين لجاكوار لاند روفر.. و%50 نمواً مستهدفاً العام المقبل ❐ نخطط لبيع 70 سيارة «فيلار» وافتتاح صالة عرض «Trade In» ❐ بيع 170 وحدة حتى نهاية أكتوبر.. و 50 «مستعملة» فى 10 أشهر شريف…

❐ ضح 100 مليون جنيه لتدشين مركزين لجاكوار لاند روفر.. و%50 نمواً مستهدفاً العام المقبل

❐ نخطط لبيع 70 سيارة «فيلار» وافتتاح صالة عرض «Trade In»

❐ بيع 170 وحدة حتى نهاية أكتوبر.. و 50 «مستعملة» فى 10 أشهر



شريف عيسى

تستعد «MTI» أوتوموتيف، الوكيل الحصرى لسيارات «جاكوار لاند روفر» فى مصر، لطرح 5 طرازات جديدة خلال الفترة القليلة المقبلة، ضمن سياستها التوسعية، والتى تستهدف إحداث طفرة فى مبيعاتها بنحو %50 خلال 2018.

وقال إسلام توفيق، مدير عام المبيعات والتسويق بالشركة، إنه سيتم إطلاق «F-Pace» الجديدة بداية الشهر المقبل، والمدعومة بمحرك سعة 2 لتر، بقوة 180 حصاناً، مشيراً إلى أن السيارة متواجدة حالياً بمنفذ الإسكندرية، و الشركة بصدد الانتهاء من إجراءات الإفراج الجمركى الخاصة بها.

وتابع: «كما تستهدف «MTI» طرح «جاكوار F-Type» الجديدة بحلول يناير المقبل، والمزودة بمحرك سعة 2000 سى سى، بقوة 300 حصان، و «E-Pace» الجديدة كلياً بحلول فبراير 2018.

وكشف – فى تصريحات لـ«المال» على هامش الحفل الذى أقامته «MTI» بمناسبة طرح «فيلار» – عن طرح كل من «رينج روفر»، و«رينج روفر سبورت» الجديدتين، مارس المقبل.

وأكد أن طرح «فيلار» والعديد من الطرازات الأخرى سيمهد الطريق لطفرة فى مبيعات الشركة خلال العام المقبل، كاشفاً عن استهداف«MTI» بيع 70 وحدة من «فيلار» حتى نهاية مارس المقبل.

ووصف أداء مبيعات «جاكوار لاندر وفر» خلال الفترة الماضية بالجيد للغاية مقارنة بالتحديات التى واجهت سوق السيارات عقب إعلان البنك المركزى فى 3 نوفمبر 2016، تحرير سعر الصرف، مما تسبب فى تراجع أدء السوق الإجمالى بنسبة تصل إلى %40، وفقاً لتقديرات مجلس معلومات سوق السيارات«أميك».

وتابع : «أن قرار التعويم فرض على «MTI» العديد من التحديات بعد أن ارتفاع أسعار السيارات، الأمر الذى دفع للتحفظ فى وضع مستهدفات المبيعات، والطرازات التى سيتم طرحها».

وأضاف أنه على الرغم من التحديات نجحت «MTI» من إنهاء بيع موديلات 2017، وبدء طرح موديلات 2018، بعد أن تمكنت من بيع 170 سيارة من طرازات «جاكوار لاند روفر»، فى الفترة من بداية من العام المالى لـ «جاكوار لاند روفر» فى أبريل وحتى نهاية أكتوبر من العام الجارى، بمعدل نمو يتراوح ما بين %20 إلى %25 عن المستهدفات المتوقعة.

وأوضح أن نمو مبيعات سيارات «جاكوار لاند روفر» جاء نتيجة للسياسة التى تنتهجها الشركة، والتى استهدفت تثبيت الأسعار منذ مارس الماضى دون تغيير، بهدف الحفاظ على ثقة العميل، الأمر الذى انعكس على معدلات البيع والأداء.

وأضاف أن نمو مبيعات العلامتين الإنجلزيتين دفع الشركة إلى وضع خطة تستهدف ضخ مزيد من الاستثمارات فى خدمات ما بعد البيع والصيانة، و تم افتتاح مركز صيانة «جاكوار لاند روفر» بالقطامية خلال مايو، كما أن «MTI» تخطط حالياً لضخ 100 مليون جنيه لافتتاح مركزين بالقاهرة الجديدة و 6 أكتوبر.

وتوقع أن يتم افتتاح المركزين واللذين يضم صالة عرض، ومركز صيانة، ومنفذ لبيع قطع الغيار لكلا العلامتين التجاريتين خلال الربع الرابع من 2018.

تجدر الإشارة إلى أن «MTI» تمتلك 3 مراكز خدمة لجاكوار لاند روفر فى النزهة والقطامية، بالإضافة إلى مركز السمكرة والدهان فى العاشر من رمضان.

وبسؤال «توفيق» عن خدمات «Trade In» لجاكوار لاند روفر، قال إن الشركة ضخت على مدار الفترة الماضية استثمارات تصل قيمتها إلى 3.5 مليون جنيه، لتجهيز صالة العرض الخاصة بالمستعمل، والتى من المقرر افتتاحها رسمياً خلال الربع الأول من 2018.

وأشار إلى أن «MTI» تتولى عمليات بيع سياراتها المستعملة بناءً على رغبة العميل، عبر استقبال السيارة، وتحديد سعرها حسب حالة السيارة، والظروف التى تمر بها السوق، بالإضافة إلى سعر السيارة الجديدة والتى يريد استبدالها.

وأكد أن عمليات الشراء تخضع لنظم محددة من قبل الشركة الأم، والتى تتمثل فى شراء السيارة بسعر يقل عن سعرها الرسمى %15 إذا ما مر عام صنعها، و%10 إذا ما مر عامان.

وكشف عن تمكن شركته من بيع 50 سيارة «جاكوار لاند روفر» مستعملة فى الفترة من يناير وحتى أكتوبر 2017.

وأشار إلى أنه خلال الفترة الماضية، تم رفع سنوات الضمان لسيارات «جاكوار لاند رفر» إلى 5 سنوات، مع إمكانية إضافة سنتين أخريين للتمتع بخدمات الصيانة، وقطع الغيار للسيارة لأطول فترة ممكنة.