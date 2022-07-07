«إسكندرية الهندسية» تفتتح مركزًا متكاملًا لـ«نيسان»

افتتحت شركة «إسكندرية الهندسية للسيارات Alex ECC»، فرعًا متكاملًا للعلامة اليابانية «نيسان» فى مدينة الإسكندرية، ويقام على مساحة 4000 متر مربع.

قال أحمد صقر، المدير التنفيذى للشركة، إن الفرع الجديد يشمل صالة عرض، ومركزًا لأعمال الصيانات والإصلاحات، ومنفذًا لبيع قطع الغيار، على أن يقدم جميع الخدمات لعملاء «نيسان» فى نطاق محافظة الإسكندرية والساحل الشمالى.

وأضاف صقر أن الفرع الجديد تم تدشينة وفقًا لأحدث المعايير والتصميمات الهندسية الخاصة بالصانع اليابانى «نيسان» باستثمارات تصل إلى 30 مليون جنيه، موضحًا أن المركز المتكامل يتضمن مركز صيانة يعمل بطاقة استيعابية تصل إلى 80 مركبة يوميًّا.

وأضاف “صقر” أن الفرع الجديد يأتى ضمن الخطة التوسعية التى تنفذها «إسكندرية الهندسية للسيارات» التى ترتكز على الانتشار والعمل على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للعملاء فى مختلف المناطق الجغرافية.

وأشار إلى أن شركته قامت بتدشين فرعها المتكامل «3S» لـ«نيسان» تزامنًا مع اتساع حصتها السوقية، وزيادة مبيعاتها خلال الفترة الماضية، فضلًا عن حرصها على تقديم خدماتها المتكاملة لعملائها.

وتوقع أن تعزز «نيسان» مكانتها فى السوق المحلية من خلال الاستحواذ على حصة أكبر من مبيعات سيارات الركوب «الملاكى»، فضلًا عن تمركزها ضمن أكثر الماركات التجارية مبيعًا فى مصر خلال الفترة المقبلة؛ وذلك على خلفية توافر المعروض من الطرازات المنتجة محليًّا هى «صنى، وسنترا».

وأكد أن السيارات المجمعة محليًّا لديها فرصة كبيرة لتعزيز حصتها السوقية من المبيعات، من خلال جذب أكبر شريحة من المستهلكين الراغبين بشراء المركبات، خاصة مع قلة الكميات المتوافرة من الطرازات المستوردة داخل السوق المحلية.

وتتوافر نحو 5 طرازات مطروحة من «نيسان» داخل السوق المحلية؛ هى «صنى، وسنترا، وقشقاى، وجوك، وباترول»، إضافة إلى المركبات التجارية من «البيك أب، وميكروباص أورڤان».

بحسب البيانات المعلنة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، هيمنت العلامة اليابانية «نيسان» على الحصة السوقية الأكبر من مبيعات السيارات المجمعة محليًا، بنسبة بلغت %36.3، بعدما تمكنت من بيع وتسليم 8.4 ألف مركبة خلال أول 5 أشهر من العام الحالى.