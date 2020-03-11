“إسكرا إميكو – مصر” تستعد لتصدير أنظمة حلول ذكية لإدارة الطاقة لهولندا

تمكنت الشركة من اجتياز اختبارات المراجعة والجودة التي تضمنت تقييم معايير التخطيط والإنتاج، والخطوات الإجرائية، ولوحات الدوائر الكهربائية المطبوعة

حصلت شركة إسكرا إميكو مصر، إحدى شركات السويدي اليكتريك، العاملة في الحلول الذكية لإدارة الطاقة، على الموافقة الرسمية لتصنيع وتوريد نظامي اتصالات AM550 P1 و CDMA لهولندا، وذلك بعد اجتيازها لمراجعة صارمة من لجنة الجودة SMM التي ضمت خبراء من شركات Liander, Stedin, Enduris وJuva التي تُمثل كبرى شركات إدارة شبكات ومرافق الطاقة الهولندية.

وباعتبارها مورد معتمداً فقد مُنح مصنع إسكرا إميكو مصر الموافقة على تصدير نظامي AM550 P1 و CDMAللاتصالات إلى هولندا.

وتمكنت الشركة من اجتياز اختبارات المراجعة والجودة التي تضمنت تقييم معايير التخطيط والإنتاج، والخطوات الإجرائية، ولوحات الدوائر الكهربائية المطبوعة (PCBA)، والاختبارات والتوثيق (PPAP, Track & Trace, Certificates) ونظام التشغيل الكلي الخاص بمعايير RFC OS-813، وذلك خلال 3 أشهر فقط.

حضر مراسم الإعلان عن اعتماد الشركة رسمياً، المهندس جمال ميلاد، مدير عام مصنع إسكرا إميكو مصر، ومارسيل نوي، مدير مشروع SMM.

وقال ميلاد إن الحصول على موافقة لجنة SMM يؤكد قدرتنا على التطور وتحقيق أفضل النتائج من خلال جهودنا وتفانينا في ابتكار وتصنيع التكنولوجيا المتطورة بأحدث نظام علمى في مجال التصنيع، بما يخدم تكنولجيا IoT التي تلبي احتياجات محددة لعملائنا في مجال إدارة الطاقة والقياسات الذكية.

وأضاف أن هذا الإنجاز الهام يتيح لمصنعنا في مصر تصدير منتجاته للسوق الهولندية، وهو ما يمنحنا المزيد من الفرص لتحقيق النمو والتطور في المستقبل .

وأضاف مارسيل نوي، مدير المشروع في شركة Stedin إن شركة إسكرا أحد أفضل الشركات العاملة في المجال، مما ساهم في حصولها على شهادة الاعتماد كمورد رسمي لأجهزة القياسات الكهربائية الذكية، وتوريد نظامي اتصالات AM550 P1 و CDMAلدولة هولندا” .

تجدرالإشارة أن إسكرا اميكو تأسست في سلوفينيا منذ 75 عاماً، تُعد من الشركات العالمية الرائدة في تقديم الحلول الذكية لإدارة الطاقة، كما تتمتع بمحفظة أعمال كبيرة في أوروبا وأفريقيا. في عام 2007.

وتم استحواذ السويدي اليكتريك على إسكرا إمكو التي تأتي ضمن أفضل ثلاث شركات أوروبياً وأفضل خمس شركات عالمياً في هذا القطاع. تُعد الشركة مورد معتمد في أوروبا كما تتمتع بمحفظة أعمال هائلة في مجالي القياسات الذكية والشبكات، وتنتج 4 ملايين عداد ذكي سنوياً، كما بلغ عدد العدادات التي تم تركيبها من إنتاجها أكثر من 100 مليون عداد عالمياً.