إسكان للتأمين توقع بروتوكول تعاون مع «كاتليست بارتنرز»

أبرمت شركة «إسكان للتأمين» بروتوكول تعاون مع «كاتليست بارتنرز القابضة» العاملة فى نشاط التخصيم والتأجير التمويلى بهدف تغطية محفظة تمويلات الأخيرة ضد مخاطر عدم السداد.

وكشف هشام محسن العضو المنتدب لشركة «إسكان» أنها تغطى محفظة «كاتليست» ضد مخاطر عدم السداد وكذلك تغطية الضمان لقروض السيارات والآلات والمعدات والعقارات وغيرها من الأصول المؤجرة.

وأكد سعيه إلى توطيد التعاون مع «كاتليست» خلال الفترة المقبلة فى إطار التوسع فى نشاط تأمين الائتمان لشركات التأجير التمويلى والتخصيم والتمويل العقارى والاستهلاكى.

من جهته، قال ماجد شوقى رئيس مجلس إدارة شركة «كاتليست بارتنرز» إن بروتوكول التعاون الذى يضم شركته و«بابلك بارتنرز» لوساطة التأمين التابعة لها من جهة و«إسكان للتأمين» من جهة أخرى يستهدف تقديم خدمات جديدة لعملاء الأولى.

وأضاف أن حجم محفظة تمويلات شركته فى أنشطة التأجير التمويلى والتخصيم تبلغ حاليا 30 مليون دولار، مشيرا إلى استهدافه القطاع الصناعى وخاصة الشركات الكبيرة ساعيا لمضاعفة حجم التمويلات.

وتوقع زيادة فى دعم الدولة لنشاط الصناعة وتنشيط الصادرات مؤكدا أن هناك فرص لنمو حجم أعمال التأجير التمويلى نتيجة لذلك.

وأكد جمال شحاته مساعد العضو المنتدب للإنتاج والفروع بـ«إسكان للتأمين» أنها تسعى إلى التوسع فى تأمين الائتمان والضمان بالنسبة للتمويلات المرتبطة بأصول مثل التمويل العقارى والتأجير التمويلى.

وأوضح أن هذه الأنشطة تشهد نموا كبيرا خلال الفترة الماضية فى ظل حاجة المشروعات المختلفة إلى الآلات والمعدات بشروط تمويل جيدة، مشيرا إلى أن شركته تفضل هذه المجالات نظرا لانخفاض معدلات التعثر بها عن غيرها من القروض غير المرتبطة بضمانات وأصول.

ولفت إلى أن شركته تنتقى الأخطار وتتبع سياسة اكتتابية سليمة وتسعير جيد، بجانب إبرام اتفاقيات إعادة تأمين قوية وتعمل على تحسين الخدمات المقدمة للعملاء مثل تسريع عمليات إصدار الوثائق وكذلك تسوية وصرف التعويضات دون تأخير أو مماطلة.

وأكد أن الشراكة مع «كاتليست» تأتى فى إطار سعى شركته للتعاون مع كيانات اقتصادية قوية.