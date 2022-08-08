«إسكان» للتأمين تغطي أعضاء نقابة العاملين بالنقل والمواصلات

تعاقدت شركة «إسكان للتأمين» مع النقابة العامة للعاملين بالنقل والمواصلات وخدماتها، لتوفير وثيقة الحوادث الشخصية لأعضاء النقابة.

كشف جمال شحاتة، مساعد العضو المنتدب لشئون الإنتاج والفروع والتسويق فى شركة «إسكان للتأمين» أن الوثيقة تغطى مخاطر الوفاة بحادث، والعجز الكلى والجزئى المستديمين.

ولفت إلى أن حدود التغطية تبدأ من 25 ألف جنيه فى حالة الوفاة، وتؤديها الشركة إلى المستفيدين أو للورثة الشرعيين فى حالة عدم تحديد مستفيدين بالوثيقة.

وأوضح أنه فى حالة العجز الكلى والجزئى المستديمين نتيجة حادث، يتم تحديد التعويض وفقا لنسبة العجز المحددة بالقومسيون الطبى وجدول الوثيقة.

وأشار شحاتة إلى أن ذلك يأتى فى إطار توسع الشركة فى تأدية دورها المجتمعى لتغطية شريحة عملاء متناهى الصغر بقسط تأمين يتناسب مع قدرة تلك الفئات، وأيضا توفير التغطيات التى يحتاجونها.

وأضاف أن الوثيقة تغطى أعضاء النقابة أثناء ساعات العمل مع مراعاة طبيعة عملهم سواء بالليل أو النهار أثناء قيادة السيارات بالطرق فى مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية.

ولفت إلى أن إجراءات صرف الوثيقة حال التعويض لا تتطلب سوى شهادة الوفاة وإثبات شخصية المتوفى والورثة الشرعيين فى حالة وقوع خطر الوفاة، أو التقرير الطبى فى حالة العجز الكلى أو الجزئى المستديمين.

من جهته، أكد محمد أبو العباس، رئيس مجلس إدارة النقابة، أن الهدف من الوثيقة هو توفير مظلة حماية تأمينية للأعضاء، فى ظل تعرضهم للحوادث أثناء ممارستهم العمل .

وأشار إلى أن النقابة تضم 1.6 مليون سائق فى عضويتها على مستوى الجمهورية، مؤكدا أن أهمية الوثيقة تتمثل فى تعويض أسر الأعضاء فى حالة فقد عائلهم نتيجة تعرضه لحادث أو لعجز يمنعه عن العمل.