«إسكان للتأمين» تطلق صندوقها النقدى الأول الأحد المقبل

أعلنت شركة إسكان للتأمين بدء طرح الاكتتاب يوم الأحد المقبل الثانى من ابريل كأول صناديقها الاستثمارية (صندوق اسكان النقدى -كل يوم) ، وذلك فى اطار حرص الشركة على تقديم منتجات استثمارية وادخارية للافراد والمؤسسات بالاضافة الى خدماتها التأمينية.

العربى الأفريقى مديرا للصندوق



جاء هذا التعاون بينها وبين شركة العربى الأفريقى لادارة الاستثمارات لادارة صندوقها الاستثمارى النقدى الأول (كل يوم).

كشف

هشام محسن – العضو المنتدب لشركة إسكان للتامين بأن اطلاق الصندوق فى هذا التوقيت يأتى فى ضوء استراتيجية الشركة لتقديم منتج استثمارى ذو عائد متميز وذلك لكافة العملاء من مؤسسات وافراد ، وجاء اختيار الشركة لاطلاق صندوق نقدى ليكون منتج استثمارى ذو مخاطر منخفضة يلبى احتياجات ادارة التدفقات النقدية والسيولة للعملاء.

ومن جانبه قال محمد مصطفى – العضو المنتدب لشركة العربى الأفريقى لادارة الاستثمارات ان طرح الصندوق فى هذا التوقيت يعتبر جيدا وخاصة فى ظل ارتفاع عوائد ادوات الدخل الثابت ، وسوف يتم استثمار اصول الصندوق فى ادوات الدخل الثابت ذات الاجل القصير والمتوسط والتى تتميز بإرتفاع سيولتها مثل اذون الخزانة وادوات الدين الحكومية الاخرى وصناديق النقد الاخرى بحيث لا يزيد متوسط آجالها عن 13 شهر.

امكانبة الإكتتاب والاسترداد يوميا



وسوف يتبح الصندوق لعملائه امكانية الاكتتاب والاسترداد لوثائقه بشكل يومى

وجدير بالذكر بأنه سوف يتم تلقى الاكتتاب من خلال كل من شركة العربى الأفريقى الدولى لتداول الاوراق المالية

والشركة المصرية لخدمات الاستثمار وترويج وتغطية الاكتتاب

عبر شركة نعيم للوساطة فى الأوراق المالية و

شركة مصر كابيتال للوساطة فى السندات

وشركة اتش سى لتداول الأوراق المالية والسندات

وشركة مباشر لتداول الأوراق المالية وشركة ثرى واى لتداول الأوراق المالية

وقد تم اختيار البنك الأهلى المتحد كأمين حفظ للصندوق.